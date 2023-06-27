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2性騷案成立 北市罰民進黨90萬

聯合報／ 記者林麗玉丘采薇／台北報導
民進黨前女黨工日前指控遭長期合作的導演性騷後，接連爆發多名黨工也跳出來揭發遭黨內人士性騷。圖／聯合報系資料照片
民進黨前女黨工日前指控遭長期合作的導演性騷後，接連爆發多名黨工也跳出來揭發遭黨內人士性騷。圖／聯合報系資料照片

民進黨#MeToo事件引發連鎖效應，北市勞動局訪談調查後，昨天開性平會審查，評議導演薛朝輝摸胸案和黨工陳右豪職場性騷案成立，並認為對社會影響重大，可責難程度較高，應加重處罰，將依性別工作平等法開罰九十萬元，並公布事業單位負責人姓名；其他後續案件仍會持續審議。

民進黨昨天回應，尊重裁罰，將秉持「性騷擾零容忍」的原則，達成性別友善職場的目標。

北市勞動局昨天召開性平會審議的第一案，是民進黨女黨工指控導演薛朝輝襲胸案，民進黨女性前黨工五月卅一日在臉書指控二○二二年遭長期合作的導演「輝哥」薛朝輝襲胸性騷，她向當時婦女部主任許嘉恬反映求助，許卻反而質疑她「為什麼不跳車」，事後更公然吃案，讓她黯然離去。

第二案為前女黨工指控黨工同事陳右豪性騷，包括摟腰、襲臀、親吻等，甚至會在飯店堵住她的房門，讓她非常害怕。

她向時任青年部主任蔡沐霖報告，但蔡不僅吃案，她還被逼向陳右豪道歉，事後遭職場霸凌、被處處刁難。

北市勞動局長高寶華指出，北市府對於職場性騷擾「零容忍」態度十分堅定，無論是市府公園處或政黨相關案件，都採一貫的立場及標準，要求各事業單位要遵守性別工作平等法規定，大家應該重視性平概念。

高寶華提醒事業單位，如果雇主知悉後未立即處理，或是因為受騷擾的員工已經離職、員工未提起正式書面申訴等理由而沒有採取積極的後續處理，通常就會被認定違法。

民進黨性平部主任李晏榕表示，民進黨尊重台北市勞動局的裁罰決定，在事情發生之後，民進黨隨即進行性騷擾防治與調查機制的全面檢視，並針對黨務主管與黨工加強教育訓練，積極改善性騷擾防治的措施。

【記者劉宛琳、鄭媁／台北報導】我國駐外使館陸續爆發性騷案件，國民黨立院黨團書記長謝衣鳯昨天表示，如果外交部都無法抑止這樣的作為，國人會相信政府可以杜絕性騷案的發生嗎？

性騷擾 許嘉恬 李晏榕 蔡沐霖 謝衣鳯 霸凌 MeToo

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