女控師20多年前性侵 立委盼修追訴期

時代力量立委王婉諭昨天舉行記者會，指Ａ女指述國中時期遭高雄某補習班老師性侵，但現行刑法規定，性侵未滿十四歲兒少的追訴期是廿年，王婉諭認為，應考量兒少性侵的特殊性，修法將追訴期改從成年後起算；她並要求高雄市教育局針對補習班的灰色地帶採取積極作為，擴大清查有無其他學生受害。

Ａ小姐日前在臉書指控，十三歲起遭補教老師性侵長達三年，老師常趁獨處期間性侵、逞慾，時隔二十多年，這名教師仍在工作。她昨天在記者會表示，這些血淚斑斑故事真實在你我周遭上演，相信在二○二三年的今天，台灣社會風氣已然進步，成熟到願意看見、聲援社會角落中的「林奕含／房思琪」，後續會勇敢配合調查，希望讓事實完整揭露，保護更多受害者。

高雄市長陳其邁說，教育局已督導補教業者訂定補習班性騷擾防治、申訴及調查處理辦法，避免師生獨處，並應加裝監視器、巡堂及監課，也要求教職員工作規定或聘約納入相關工作倫理，恪遵互動分際。

高雄市教育局指出，相關事證已函請高雄地檢署，被指控補習班停止營業接受調查，會與社會局一同啟動行政調查；補習班教職員工若有性騷擾、性侵害等情事，應予解聘或解雇，並列入不適任人員管理系統，終身不得聘雇，若補習班負責人為行為人，廢止補習班設立許可。

王婉諭代替Ａ小姐念聲明，呼籲更多潛在受害者別再害怕，主動求助高雄市政府教育局、人本教育基金會及她的國會辦公室。

王婉諭說，國家人權委員會去年宣布啟動「國家系統性訪查計畫」，預計訪談五百位兒少性侵倖存者，找出校園與兒少安置機構性侵事件中的結構性漏洞，希望這項計畫也能納入補習班的教學場域。