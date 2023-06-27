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台南體育局官員涉騷擾女職員 議員籲市長徹查

聯合報／ 記者鄭惠仁莊曜聰／台南報導
台南市議員林燕祝（左2）昨質詢指出體育局有性騷情事，議會結束後向市府詢問處理進度。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員林燕祝（左2）昨質詢指出體育局有性騷情事，議會結束後向市府詢問處理進度。記者鄭惠仁／攝影

台南再傳性騷擾案件，有議員昨天質詢爆出南市體育局官員涉騷擾女下屬，質疑投訴到該局政風室後不了了之，市長黃偉哲證實，1周多前已展開內部調查。另，台南某大學音樂相關科系的男客座教授遭網友指控是性騷男學生慣犯，校方將啟動性平程序；男師則否認指控。

市議員林燕祝質詢說，近日收到陳情信函，體育局女職員控訴遭長官摸屁股，請她替這名女子伸張正義，且很多性騷擾都是在權勢、身分不對等的情況下發生，市府爆出醜事，感到非常遺憾，要求市長查清楚，甚至成立獨立的性平專責機關。

體育局長陳良乾解釋，兩周前接獲申訴，立即報告市長，經訪談當事人，事發在體育局還沒成立前，被指控性騷只有1人、另有人被指控在工作時言語霸凌，初步了解有些人習慣動作例如摸一下頭髮、摸一下身體，可能讓人感覺不舒服。

此外，近期網友於臉書粉專貼文指控台南1間大學的音樂相關科系男客座教授是性騷慣犯，有疑似受害者指出，就學期間被教授逼「陪睡」還拍下裸照，是揮之不去的陰影，也有網友貼出教授傳訊的挑逗語句截圖。

也有被害人表示曾向校方反映性騷情事最後都石沉大海，質疑教授用權勢掩蓋；校方回應，相關案件完成校安通報，後續將啟動性平程序，一切依規定處理，教授暫時停聘靜候調查。

據了解，這名教授否認性騷指控，情緒受到極大影響。

性騷擾 裸照 林燕祝 黃偉哲 霸凌

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