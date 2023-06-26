准辭當天 莊碩漢仍與泰簽漁業協議

總統府六月廿一日傍晚發布駐泰代表莊碩漢請辭，當天莊碩漢人正在台北出席漁業協議簽署活動，泰國官方派漁業廳副廳長級官員參加簽署協議儀式，泰國官員對於現場簽約的台北官員涉及性醜聞，事前不知情。外交人士形容，台灣方面隱瞞莊碩漢的性醜聞，這對泰國方面是非常不尊重、不禮貌的舉動。

在准予莊碩漢請辭的總統令發布前，莊碩漢當天仍在台北與泰國駐台貿易經濟辦事處代表曾德榮，共同完成台泰漁業合作執行協議簽署；漁業署當天下午立刻發布新聞稿，宣揚民進黨政府政績。但簽署協議當時，莊碩漢早就已經確定要下台了，為了讓莊碩漢簽這項漁業協議，總統府與外交部隱瞞了莊碩漢性騷擾案多時，等到簽署儀式結束後，才對外發布莊請辭獲准。

一位退休駐外代表表示，莊碩漢涉及性騷擾案東窗事發，但六月廿一日還繼續在擔任代表的職位上執行外交任務，確實不妥，在邏輯上是不通的，不理解外交部為何這樣安排。

另一位退休駐外代表說，如果泰方事前完全不知情，這個協議簽署就有點欺騙，已超過禮貌層次；但是泰方應該知情莊要下台了，反正這協議沒什麼太大用處，就是雙方賺個業績，皆大歡喜。不過，對於莊涉及性醜聞，連台灣內部都不見得清楚，泰方可能事前也不知道莊碩漢是因為醜聞下台。