涉拍少女裸照 黃子佼認錯崩潰送醫

台灣#Me Too風暴延燒，知名藝人黃子佼昨被女網友指控，多年前曾在車上強吻年僅十七歲的她，甚至以拍攝藝術照為由，在飯店拍下她的裸照；文中沒有指名道姓，但黃隨即在臉書直播認錯道歉，沒多久就傳出黃子佼情緒崩潰送醫，身上有刀傷。

據了解，黃疑似持尖銳物自傷手部、胸口，救護人員到場，黃意識昏沉，但生命徵象穩定。黃的恩師張小燕昨獲悉表示「我的心好痛」。

女網友在臉書指出，多年前認識一位演藝圈前輩，某個晚上前輩突然跑來宿舍樓下找她，在車上強吻她，另有一次以辦藝術展為藉口，讓她脫掉上衣拍下裸照；文章被轉到Dcard論壇，種種特徵皆指向黃子佼，黃子佼也認了此事。

該名網友說自己當時十七歲，透過學校朋友認識黃子佼，「他給人的形象很和善、很無害，也很有音樂及藝術涵養，當時的我喜歡創作，完全把他當成前輩一樣尊敬」。有天晚上，黃到宿舍找她，「在車內沒問我的意願就湊過來吻我，說喜歡我，當時的我嚇得說不出話，根本不知道怎麼反應，的確他後來誠懇道歉了，我也接受了他的道歉。」

後來黃子佼到台中主持活動，黃約她在酒店房間見面，「一開始都毫無異樣，直到他說想辦藝術展，讓我脫掉上衣讓他拍照，並再三跟我強調這是藝術。」她當時太年輕，乖乖照做，但當下淚流不止，對方仍不願停手，還說「你流淚的時候也很美」，讓她至今想起仍覺惡心。

黃子佼昨錄三段影片坦白這段過去，事後又刪除；台北市消防局昨中午十二時許接獲新生北路救護案，到場發現黃子佼意識昏沉「叫不醒」，左手、胸口有輕微割傷。經緊急包紮傷口，監測血糖、血壓均正常，生命徵象穩定，現場沒聞到酒味，送台北長庚救治。

黃子佼自拍影片認了曾經「做錯事」。孟耿如現身，哽咽說明現況（圖中）。記者沈昱嘉／攝影

黃子佼妻子孟耿如昨在醫院外發表聲明，語帶哽咽，她說「我們會把事情釐清，給大家更好的答覆。」「我們是一家人，我一定會陪著他一起面對、一起彌補錯誤。」

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