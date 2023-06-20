聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉拍少女裸照 黃子佼認錯崩潰送醫

聯合報／ 記者林怡秀蕭雅娟／台北報導
黃子佼（圖）自拍影片認了曾經「做錯事」。圖／截自黃子佼臉書
黃子佼（圖）自拍影片認了曾經「做錯事」。圖／截自黃子佼臉書

台灣#Me Too風暴延燒，知名藝人黃子佼昨被女網友指控，多年前曾在車上強吻年僅十七歲的她，甚至以拍攝藝術照為由，在飯店拍下她的裸照；文中沒有指名道姓，但黃隨即在臉書直播認錯道歉，沒多久就傳出黃子佼情緒崩潰送醫，身上有刀傷。

據了解，黃疑似持尖銳物自傷手部、胸口，救護人員到場，黃意識昏沉，但生命徵象穩定。黃的恩師張小燕昨獲悉表示「我的心好痛」。

女網友在臉書指出，多年前認識一位演藝圈前輩，某個晚上前輩突然跑來宿舍樓下找她，在車上強吻她，另有一次以辦藝術展為藉口，讓她脫掉上衣拍下裸照；文章被轉到Dcard論壇，種種特徵皆指向黃子佼，黃子佼也認了此事。

該名網友說自己當時十七歲，透過學校朋友認識黃子佼，「他給人的形象很和善、很無害，也很有音樂及藝術涵養，當時的我喜歡創作，完全把他當成前輩一樣尊敬」。有天晚上，黃到宿舍找她，「在車內沒問我的意願就湊過來吻我，說喜歡我，當時的我嚇得說不出話，根本不知道怎麼反應，的確他後來誠懇道歉了，我也接受了他的道歉。」

後來黃子佼到台中主持活動，黃約她在酒店房間見面，「一開始都毫無異樣，直到他說想辦藝術展，讓我脫掉上衣讓他拍照，並再三跟我強調這是藝術。」她當時太年輕，乖乖照做，但當下淚流不止，對方仍不願停手，還說「你流淚的時候也很美」，讓她至今想起仍覺惡心。

黃子佼昨錄三段影片坦白這段過去，事後又刪除；台北市消防局昨中午十二時許接獲新生北路救護案，到場發現黃子佼意識昏沉「叫不醒」，左手、胸口有輕微割傷。經緊急包紮傷口，監測血糖、血壓均正常，生命徵象穩定，現場沒聞到酒味，送台北長庚救治。

黃子佼自拍影片認了曾經「做錯事」。孟耿如現身，哽咽說明現況（圖中）。記者沈昱嘉／攝影
黃子佼自拍影片認了曾經「做錯事」。孟耿如現身，哽咽說明現況（圖中）。記者沈昱嘉／攝影

黃子佼妻子孟耿如昨在醫院外發表聲明，語帶哽咽，她說「我們會把事情釐清，給大家更好的答覆。」「我們是一家人，我一定會陪著他一起面對、一起彌補錯誤。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

性騷擾 裸照 黃子佼 孟耿如

延伸閱讀

遭黃子佼無情狠嗆！陶晶瑩、王月都發聲了

「MeToo變YouToo」　他看黃子佼毀滅大爆料：那些大哥能原諒你嗎？

黃子佼強拍裸照成戴立忍真實版「人選之人」一排人中箭

黃子佼認性騷「身體有傷住院」 工作停擺損失金額曝光

相關新聞

涉拍少女裸照 黃子佼認錯崩潰送醫

台灣#Me Too風暴延燒，知名藝人黃子佼昨被女網友指控，多年前曾在車上強吻年僅十七歲的她，甚至以拍攝藝術照為由，在飯店...

黃子佼恐涉兒少性剝削 檢：若有犯罪就偵辦

藝人黃子佼昨被爆十多年前涉在台中某酒店房間內以拍攝藝術照為由，拍攝一名十七歲少女裸照，台中地檢署昨表示，此案未接獲報案，...

台灣#Me too連環爆 北市性騷申訴多 議員組性平連線

近來「台灣#Me too」事件連環爆，台北市婦幼隊統計，今年5月台北市有126件性騷申訴、6月1日至15日有57案，包括...

黃子佼宣傳國民法官影片 全被下架

台灣#Me Too風暴燒到藝人黃子佼，黃替司法院「國民法官」拍了許多支宣導影片，司法院昨表示震驚，嚴厲譴責任何性騷擾行為...

就業環境不穩定 女性被騷擾難解

半數女性在職場曾遭遇不友善對待！調查10個國家的5000名女性中約有44%表示曾在職場遭受騷擾、微侵犯或兩者皆有。由...

勞動部將調整性騷擾申訴指引 細緻化助勞工求援

勞動部今天指出，將調整職場性騷擾申訴制度指引，細緻化內容貼近執行面，盼助勞工和雇主一步步尋求協助、提供支持；並將提出性騷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦