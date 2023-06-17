藍性騷申訴增 基進黨切割陳柏惟

政壇性騷事件頻傳，國民黨昨證實有新增其他申訴案件，目前處理中的案件約有五、六件，據了解，藍營新增案件是一位男性立委被指控對男記者肢體騷擾。前基進黨立委陳柏惟被指控性騷女志工，基進黨台南黨部執行長吳依潔昨再爆料，陳去年仗著自己聲量，威脅黨主席提名曾數次酒駕的堂哥陳玄曄參選議員，基進黨昨表示，必須為過去提名與推薦向大眾道歉。

國民黨除立委傅崐萁遭媒體人指控性騷、智庫副研究員曾柏文遭控性騷案，國民黨文傳會主委林寬裕昨證實，確實有新增其他申訴案件，為求尊重、保護當事人以及調查程序公平性，無法針對個案表達意見，但目前處理中的案件包括收到申訴及其他方式調查，大概有五、六件，現在都依照程序處理。

前基進黨立委陳柏惟被爆性騷女志工，陳前晚道歉，吳依潔昨表示，陳柏惟去年仗著自己聲量，威脅黨主席提名有數次酒駕及劈腿慣犯的堂哥陳玄曗參選議員，侵犯黨內最基本的政治理念，違背政治道德，行徑與侵犯他人身體自主一樣令人髮指。

基進黨主席王興煥昨天發表聲明「切割」陳柏惟，王興煥表示，台灣基進因基本政治原則不容妥協，已於去年六月卅日與陳柏惟分道揚鑣，然而陳柏惟的政治資本與社會信賴，已造成支持者的創傷，台灣基進必須為過去提名與推薦向大眾道歉。