陳柏惟指「幫解決性騷不可能成加害者」 他曝打臉案例轟：邏輯0分

一名巫姓女網友在臉書發文指出，她曾是台灣基進前立委陳柏惟的支持者，2020年收到招募成為志工，陳曾經詢問她是否有興趣學按摩，甚至數度邀約要到汽車旅館。對此，陳柏惟發布聲明致歉，並強調他為該女解決性騷擾困境，因此他不可能成為加害者。此番聲明遭社運人士王奕凱批評「邏輯零分」，甚至有許多案例是警察、律師成為性騷擾加害者。

巫女表示，某次搭乘陳柏惟便車，他用左臉蹭了自己的右臉，並且在耳邊用氣音說「掰掰」。某次錄影回程，陳問她「有沒有興趣要去學按摩？」、「會按摩的女生很加分欸」、「台灣的代理孕母合法了嗎？」、「等我哪天想生小孩再問妳」、「找妳當我的代理孕母啊」。偶爾閒聊中，陳也曾向她說「走啊！汽車旅館啊！敢不敢！」、「對欸，我都忘了妳告人性騷擾很有經驗」等騷擾言語。

陳柏惟則在臉書發文致歉，但他強調，「巫小姐加入我的志工與壘球隊，擔任球隊行政。在過程中他表達被球員性騷擾，我得知此事後，我們開除了該名球員，阻絕性騷擾在球隊中有再度發生的可能。在幫他解決性騷擾的困境後，我當然不可能願意成為對她性騷擾的加害者」。

此番聲明卻遭到王奕凱抨擊，他發文表示，陳柏惟的道歉聲明「邏輯零分」，幫忙解決性騷擾困境不代表不願意成為加害者，兩者邏輯上毫無關係，很多案例都是從協助人變成加害人，甚至有的案例加害者是警察、律師。

王奕凱表示，陳柏惟不該擅自揭露被害人曾經被騷擾的過往細節。陳強調「沒有對巫女性騷擾的動機」，王直言「這種辯解更可怕」，陳若認為那些騷擾話語、觸碰觸摸等，都只是理所當然的互動，那麼恐怕還有更多案例，只是沒有被揭露。

網友則留言「要辯是因為你和他像哥們或是把他當妹妹，而講去汽車旅館甚至是叫人當你的代理孕母只是你所謂的幽默，那你這個道歉影片我們旁人看真的是幽默到笑死」、「被罷免剛好而已」。

不過也有人力挺陳留言「陳3Q到底說了甚麼該說給大家聽聽，是否真的涉及性騷擾，這件事兩人的說法怎麼看也跟陳有性騷一事無關啊，為什麼最後陳3Q要退選？沒頭沒尾，除非心裡真的有鬼，我倒是相信陳應該是不會對巫女有實質性騷擾，但言者無心聽者有意，現在隨便跟女生開個玩笑都不行了」。