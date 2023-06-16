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北市公園處駐警性騷免職 處長自請處分
台北市政府公園路燈工程管理處日前爆發性騷擾案，一名60多歲丁姓駐衛警騷擾逾8名女性職員長達5年。北市工務局重啟調查，昨做出懲處，丁因性騷擾行為明確、言行失檢，予以2大過免職；公園處長黃淑如自請處分，因督導不周，將依照公務人員獎懲標準懲處。
此事在去年11月就有受害女子提出性騷擾申訴，指駐衛警講話時會對她們摸手、大腿等，還傳「愛妳、吻妳」等言語騷擾字眼。近日受害女子透過議員爆料，指向上司申訴卻不被重視，還被加害人職場霸凌。
工務局表示，9日實地勘查、訪談當班人員及申訴人等相關人員，認為丁的性騷擾行為明確，做出懲處。
北市府發言人殷瑋昨表示，市長蔣萬安獲知後立即指示工務局、勞動局、人事處，拉高層級，主動介入，了解真相。公園處是否盡到「知悉該事件後採取立即有效糾正及補救措施」，也要求勞動局依規定盡速審議。
殷瑋指出，蔣萬安日前已指示對市府既有性騷擾申訴機制精進檢討，建立對性騷擾申訴人的追蹤輔導或轉介服務機制，以及對被申訴人的追蹤、考核監督機制。
市府也委託民間團體成立Me too性騷擾申訴諮詢專線，透過法律諮詢、心理諮商及社工陪同，成為性騷擾被害人的靠山，目前諮詢專線辦公室正在籌備中，預計7月展開服務。
另要求北市府各局處首長應成為各單位的性騷擾防治種子講師，提供被害人創傷復原諮商服務；性騷擾行為人應懲處並接受性別平等再教育及身心輔導教育，避免再犯。
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