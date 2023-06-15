陳乃瑜控朱凱翔性騷 還原恐怖情景遭駁斥

民進黨新北市議員陳乃瑜昨發文指名嘴朱凱翔曾撫摸、親吻她，差點性侵，朱回應「我做錯的事，我會檢討反省。但是沒有的事，就是沒有」。陳乃瑜昨受訪時數度哽咽、手抖表示，看到朱居然說忘了，面對十多年前紅包金額卻記得很清楚。

朱凱翔連日被雲林縣議員陳芳盈揭露對女性性騷擾，陳乃瑜昨也指出，思緒又被拉回那些恐怖的情景，不停在她腦海中一次一次重播翻攪，十多年前，類似情節，也發生在她身上，且長達多年，肢體的撫摸碰觸，親吻，「甚至硬要擠上她回家的計程車，她差點被性侵」。

朱凱翔昨回應，在計程車上，根本沒有陳說的情節，後來除了偶爾在採訪場合遇到，印象所及，與她最後一次交集，是2013年他結婚前夕，她主動開口要帖子，顧及一絲情面，補了一張給她，只是後來翻看禮金簿才找到，包了1200元。

朱凱翔說，做錯的事，他會檢討反省。但是沒有的事，就是沒有，不會因風向怎麼吹或人事已非，就完全走樣，請陳議員勿胡亂指控。

陳乃瑜昨下午在新北議會受訪，她描述事件當天，是4人聚餐，原本3人要送她上計程車，朱卻突然擠上來。其實人事時地物不是那麼清楚，但朱居然能馬上想起；她最生氣的事，朱在這次性騷風波中大言不慚、猛批別人，自己被爆卻說「不記得」，但對以前的事及十年前紅包居然記得這麼清楚。

陳乃瑜還說，這次站出來不是要鬥，她不想花時間與力氣與對方在司法程序上耗，站出來的最重要關鍵是，朱對於雲林縣議員陳芳盈的揭發，居然說忘了。