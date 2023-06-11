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性平三法修法 藍籲臨時會處理

聯合報／ 記者侯俐安林縉明／台北報導
民進黨接連爆出多起性騷案後，著賴清德、蔡英文總統陸續道歉，並迅速提出改革方向，行政院也宣告將修性平三法。圖／聯合報系資料照片
民進黨接連爆出多起性騷案後，著賴清德、蔡英文總統陸續道歉，並迅速提出改革方向，行政院也宣告將修性平三法。圖／聯合報系資料照片

六月一日民進黨前女黨工控訴遭性騷後，台版「#MeToo」風暴蔓延，行政院近來拋出性平三法將列下會期優先法案，但草案最快八月底才會送進立法院；藍營認為，民進黨此舉只是急於為性騷爭議「止血」，國民黨立法院黨團將先出招，在明天朝野協商提議，臨時會就來處理修法，呼籲民進黨支持，不應延宕性平修法。

性平三法分別是勞動部主管的性別工作平等法、性別教育平等法、性騷擾防治法，行政院長陳建仁已表示，希望立法院能在下個會期將相關修法列為優先法案，儘速補強現行制度的不足。

不過，依照政院時程，最快也要八月底才會將修法草案送進立院，政院人士直言，修法牽涉廣泛，尤其涉及一般職場，除法規本身如何執行將是關鍵，修法必須更細膩，不應急就章。

國民黨人士說，民進黨性騷爭議引起眾怒，府院隨口拋出修法，目的是為性騷爭議止血，如果要修法，現在就是最好的時機，國民黨團將率先發起在臨時會修法，希望民進黨不要延宕修法。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，性平議題重大，應儘速修法，明朝野黨團協商時會提議，臨時會時就來進行修法。國民黨修法方向包括公開透明、完善究責機制避免性騷申訴被吃案，還有提高性騷罰責增加嚇阻力，及公部門建立對受害者更好的救援機制等，細節再一一研擬提出。

民進黨立委范雲說，目前性平三法以性別平等教育法做得較好，任何人都能有通報機制，不需要經過主管同意，單一窗口全程保密，讓受害者不用受到外部的壓力，「這是可以參考修法的方向，應擴大層面」，此外性別工作平等法只罰雇主，而性騷擾僅罰一萬至十萬元，罰則太輕。立院預計明天舉辦公聽會，針對性平修法傾聽專家學者意見

民進黨立委林宜瑾說，性騷擾往往建立在權力不平等的基礎上及傳統父權文化，不能止步於修法。

性騷擾

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