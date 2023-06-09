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高檢署1科長遭申訴涉性騷 性平會召開前申請退休

中央社／ 台北9日電

高檢署1名科長被申訴涉性騷，但在性平會召開之前，就申請退休，預計於6月中旬生效。高檢署指出，本案已於5月間召開性平會並決議不構成性騷，申訴人可提起覆議。

至於能否拒絕受理涉及性騷公務員的退休申請，法界人士說，依據公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法，公務員若在留職停薪、停職、休職，涉及內亂外患罪、貪污治罪條例或刑法瀆職罪，經判處有期徒刑以上尚未確定，或經移送懲戒法院或監察院審查等情況，才能不受理公務員申請退休。

據指出，日前有數名台灣高等檢察署女性行政職員陸續申訴1名科長涉及言語性騷，之後這名科長申請提前退休，引發內部議論。

高檢署指出，接獲相關性騷申訴後，已指派3名檢察官組成專案小組進行調查，並把調查報告提交「性騷擾申訴處理調查小組」審議。

高檢署表示，申調小組於5月間召開性平會並通知這名科長說明，決議不構成性騷，申訴人可於期限內提起覆議，這名科長在性平會召開之前，就申請退休，預計於6月中旬生效。

依據「法務部與所屬各機關性騷擾防治申訴調查及懲處處理要點」指出，若經查被申訴人涉性騷屬實，須比照「法務部及所屬機關職務遷調實施要點」，先職務調整，通報法務部及銓敘部，並視情節作成申誡、記過、記大過及免職等處分建議。

性騷擾 法務部 公務員 檢察官 退休

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