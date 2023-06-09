朱學恒涉性騷擾鍾沛君 巴毛律師指強制猥褻「去關吧你噁男」

台北市議員鍾沛君指控名嘴朱學恒性騷擾，對她強摟強吻，引起譁然。經營「巴毛律師混酥團」臉書粉專的律師陳宇安表示，朱學恒對鍾沛君做的事情，「我認為已經不單純是性騷擾，而是強制猥褻」，可處6月以上、5年以下有期徒刑，「去關吧你噁男」。

鍾沛君昨天在臉書指控朱學恒去年8月對她毛手毛腳、強摟強吻，甚至說「反正妳明天也不會記得」，事後朱學恒立下切結書。鍾沛君並指「我不是唯一被朱學恒強摟強吻的人」。

朱學恒昨晚道歉，但網友發現，朱學恒一開始的道歉文為「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向所有被我冒犯的人道歉」。但刪文後重發，改為「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」。

陳宇安表示，「請問所有人是幾個人？」另外，朱學恒對鍾沛君做的事情，「我認為已經不單純是性騷擾，而是強制猥褻」，刑法第224條，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處6月以上、5年以下有期徒刑。「去關吧你噁男」。

網友表示，「他前幾天開直播談性平收了幾十萬抖內呢」、「還很不要臉義正嚴辭批評性騷擾！噁男」、「一開始中斷直播時，還辯駁說自己當時斷片了不記得，騙人沒喝過酒就是」、「他的道歉直播還是收抖內哦」。