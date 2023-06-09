2女控北市公園處駐衛警性騷 申訴後遭霸凌

台北市公園處一名丁姓駐衛警遭控涉性騷，昨天有2名受害者出面指控，指該駐衛警講話時會對她們摸手、大腿等，還會傳「愛妳、吻妳」等言語騷擾字眼，向上司申訴卻不被重視，還被加害人職場霸凌。市長蔣萬安昨重申「性騷零容忍」，已要求工務局、人事處了解，勞動局已發文公園處說明，勞檢處昨天勞檢也發現有缺失，已限期1個月改善。

議員洪婉臻昨天陪同兩名受害者出面指控，公園處丁姓駐衛警長期對女職員性騷擾，被害女性至少6人，時間長達5年。洪表示，該駐衛警會趁職務之便，把女員工叫進駐警室後關門，對其摸手、摸腿、摸胸、摸臀，還會傳一些不堪入目的訊息言語騷擾，甚至議員要開記者會，該駐衛警還打電話稱「要提告」，讓議員嗆「是要告我洪婉臻？還是受害人？」

公園處表示，去年12月，的確有收到3名女員工申訴，隨即有召開調查委員會，一共開了6次調查會議，最後委員會確認「言詞性騷擾」成立，該駐衛警調離現職、並記申誡2次。

蔣萬安表示，此案絕對會盡快調查，去年幾位受害者提出申訴後，公園處第一時間已有調查、懲處，他也再度要求工務局、人事處了解、查明真相。

台北市勞檢處昨天上午也赴公園處勞檢，發現事件調查處理機制、改善預防措施等都沒有書面執行紀錄，違反「職業安全衛生設施規則」，限期1個月改善。依「職業安全衛生法」，事業單位應落實執行職場不法侵害預防措施等，並且作成書面紀錄留存3年，第二次違反可罰3萬至15萬元；若致勞工職業病者，最高可罰30萬元。