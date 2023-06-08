王丹未道歉 男北檢提告性侵未遂

李姓男子指控九年前在美國一家飯店遭大陸民運人士王丹強吻及性侵未遂，限期道歉，但王未道歉，李昨赴台北地檢署提告強制性交未遂罪；王丹回應坦誠面對司法檢視。清華大學表示，已中止聘任王，將主動聯繫曾修課學生擴大調查。

李姓男子說，王丹為人師表，不應做出這樣的事，他只希望能講出過往遭遇，沒想到會站上法庭要求王道歉，與律師討論後決定提告，靜待司法調查相關證據，案件進入司法程序，他相信法院，希望王面對自己做過的事。

他說，清華大學性平會已啟動調查，部分受害者與他有聯絡，無論被侵犯時是否為清大學籍，均可向校方性平會申訴，「受害者願意站出來很需要勇氣」，他呼籲循應有權利與管道「為自己發聲」，合理且必要。

王昨在臉書回應，他坦誠面對司法檢視，不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相；原計畫向清大爭取續聘、開課，不過面對司法需大量時間和精力，已向清大社會學研究所撤回續聘申請。

他指出，事情爆發時他在美國舉辦「六四紀念館」開幕式，意義遠超過他個人的事，現在返台終能抽出時間，未來會在合適時機完整說明；多年來「Me too」運動在世界各地風起雲湧，代表個人權力伸張進一步深化，令人鼓舞，他非常支持，這次正好有機會藉由他的個案，期待能與理性討論問題的社運團體及朋友交換意見。

清大表示，王於二○一○至二○一七年擔任客座助理教授，後來去美國，校方去年九月到今年一月再邀王擔任社會所客座教授，社會所本月五日召開教評會決議中止聘任，會後接到王來信表達撤回續聘請求。

清大說，鑑於此案恐有多起疑似性平事件，將依性平法擴大調查，了解王歷年開課紀錄，主動聯繫所有修課學生及助教，呼籲當事人當時若具學籍且不限清大，聯繫校方處理，已在校方性平會網站公告相關資訊。