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大專性騷10年翻倍 「社會傳染」效應

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
政壇「me too」風波延燒大學校園，數間大學近期都被踢爆疑似「師對生」性騷擾案件。示意圖／聯合報系資料照片
政壇「me too」風波延燒大學校園，數間大學近期都被踢爆疑似「師對生」性騷擾案件。示意圖／聯合報系資料照片

政壇性騷延燒至大學校園，近期數所大學也被踢爆疑似有性騷案，據教育部校園性騷擾事件調查屬實統計，大專校院性騷擾案從2013年前的108件，至2017年突破300件，去年更達392件，近10年已增加2.6倍。台大社工系教授王麗容表示，「社會傳染」效應最可怕，代表社會大多數人認為騷擾沒什麼，也讓偏差言行持續傳遞。

據教育部統計處資訊，2022年「疑似」通報案件性侵害2410件，性騷擾有1萬1941件、性霸凌320件，均較前一年度成長。

王麗容舉例曾處理相關校院性平案件，其中有女學生在超商排隊，後到男學生想加快結帳，便向和女學生說「我想插妳一下」，男學生雖是表達想插隊，但言詞帶有性暗示，大庭廣眾下讓女學生覺得非常丟臉，該案進入性平會，男學生卻表示只是開玩笑，且從小到大都這樣說話。

暨南大學社會政策與社會工作學系教授王珮玲分析，社會將黃色笑話、性別羞辱視為常態，常態化後社會更易忽略言行帶來的傷害，甚至引發更嚴重的侵害，因社會已普遍認為得寸進尺也無妨，一定要強調性騷擾零容忍，越線就是越線，不能以沒有惡意或玩笑搪塞，才能真正杜絕日常暴力的常態化蔓延。

世新大學性別所教授羅燦煐說，過去民眾對性騷擾分際沒太多概念，甚至沒有意識，但近年性平教育普及，且校園也有性平案需24小時內通報機制，相較10年前當事人更有勇氣出面申訴，數據提升也反映求助者增加。

羅燦煐建議，國外曾有研究指出，若一機構高層認為性騷擾無妨，下屬也多會認為沒關係，若將該群人放到性騷防治完善的機構，就會自動有約束行為，代表性騷擾並非不能控制，而是環境默許會助長騷擾，建立完善環境制度格外重要。

教育部昨強調，對校園性別事件「零容忍」，各級學校均依法成立性平委員會，研擬校園性侵害、性騷擾或性霸凌防治規定，建立性別平等安全校園空間。

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