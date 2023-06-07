王丹涉性騷擾 清大要擴大調查並主動聯繫當事人

兩名國立清華大學校友指控大陸民運人士王丹涉妨害性自主及性騷擾，清大發聲明，指會依性平法展開全面擴大調查，將了解王丹於清大歷年的開課紀錄，主動聯繫所有課程的修課學生和助教，瞭解是否還有其他學生和助教遭遇性平事件，並提供相關資訊和權益說明。

清大表示，學校師生於2010年發生疑似性平事件，有鑑於涉及此案的教師恐造成多起疑似性平事件，將依性平法展開全面擴大調查，除會主動聯繫當事人外，也公開呼籲當事人與校方聯繫，學校性平會網站會公告相關資訊與聯繫管道，呼籲有相關遭遇的同學與學校聯繫。

清大指出，學校長期推動性別平等教育，積極維護學生的學習權，打造多元包容和安全友善的教學環境。將積極協助有相關遭遇的學生，展現本校維護學生權益的信念和行動。

清大向學生喊話，若有學生於2010年8月1日至2017年7月31日、2022年8月1日至2023年1月31日期間遭遇教師王丹疑似性平事件，當時若具有學籍身分（不限清華大學學生），請與學校聯繫。

已有兩人指控王丹涉妨害性自主及性騷，先有李姓男子指控他強暴未遂，後有清大校友徐姓男子控訴，王丹13年前曾在KTV內，當著他的男友面前，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。但王丹駁斥相關指控，強調與他的認知和記憶有巨大落差。清大日前表示，針對此校園性平事件已進行校安通報，性平會將依法啟動調查程序。若調查確認，王丹將無法在台灣任何大學任教。