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女導演談性騷未點名是誰 陳菊愛將洪智坤認錯

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄報導
監察院長陳菊在高雄市長任內辦公室主任洪智坤被控性騷擾，洪發文「我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。本報資料照片
監察院長陳菊在高雄市長任內辦公室主任洪智坤被控性騷擾，洪發文「我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。本報資料照片

一名女導演前天深夜在臉書發文控訴二○一○年接受請託拍攝高雄市長選舉影片，被藉故叫到汽車旅館，暗示實現理想的條件是「偶爾讓我任性一下」，事隔多年仍難走出陰影，出現創傷症候群。她沒點名是誰，但時任高雄市長陳菊辦公室主任洪智坤立刻透過臉書發文致歉。

「給人不好的感受，一定是我的錯誤…我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯。」洪智坤在臉書留言後，隨即關閉臉書；記者昨天聯繫洪，他表示「不想談」。

洪智坤下肢行動不便，被視為綠營幕僚圈「鬼才型」人物，任陳菊市長辦公室主任時，被認為是有「喬事」能力的核心要角，是陳菊身旁大紅人。洪後來離開陳菊，高雄政壇人士眾說紛紜，曾傳出藍營議員質疑其操守，且和建築界過從甚密，一度被要求到議會列席，讓洪決定離開。高雄資深藍營議員認為，洪在幕僚中屬於鷹派，善於攻擊、暗黑戰術，打選戰確實有一套，但行事不夠正派，陳年往事被踢爆是遲早的事。

女導演前天深夜發文指控，二○一○年接受Ｈ男請託拍攝高雄市長選舉影片，有天Ｈ以開會名義要司機載她到汽車旅館，暗示可以實現她的理想條件是「偶爾讓我任性一下」。那夜，她像小動物般凍結，坐在床邊僵住，只希望Ｈ趕快睡著，「我記得他有些緩慢隱晦動作，要抱我，摸到我，有摸到胸部，這真的too much（太超過）」。為脫困只能順勢推開、盡量保持距離，「後來我看到被子裡有規律動作，根本不敢想他在幹嘛。」

「那個夜晚如此漫長，後來Ｈ的司機來接我，我記得我沿路拚命裝輕鬆、假沒事、硬聊天，深怕司機誤會我被睡了…」女導演指出，最後Ｈ的競選辦公室會計給了她一個厚實信封袋，內有大額現金，「不知那筆錢的名目是什麼？腳本提案費、前製費、封口費還是遮羞費？」

女導演說，事後她不敢跟任何人說，直到二○一四年台北市長選舉前，在媒體看到Ｈ的名字，當時Ｈ的政黨從綠色變成白色，「我崩潰哭了一整夜，後來我才知道這叫做創傷後壓力症候群，希望有一天這世界不再需要這麼多眼淚和勇氣才能好好過下去，我只是想要好好拍片而已」。女導演的千字文有上千人留言打氣。

性騷擾 陳菊 洪智坤 創傷後壓力症候群

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