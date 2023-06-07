顏志發撤告辭資政 喊「性騷莫須有」

民進黨性騷擾案連環爆，總統府資政顏志發被「小英之友會」前員工指控性騷擾，前天對該員工提出刑事訴訟，不過，顏志發昨天再發聲明，不但撤告，並辭去總統府資政一職。總統府發言人林聿禪表示，尊重顏志發的決定，也支持顏志發透過性平程序，釐清事實真相。

台北市勞動局昨天表示，已發文小英之友會要求限期說明顏志發案。勞動局長高寶華表示，這波職場性騷擾案件一共發文八案請對方說明，說明後若成案，就送到月底的北市性平審查會議審議。

記者昨致電「小英之友會」秘書長魏金標，魏金標不願多說明，僅表示「不要問我，我不會講」就掛掉電話。

顏志發長期擔任「小英之友會」全國總會長，被會內前員工指控後，原本怒斥是「天大的汙衊」並提告，但昨天聲明提到，因本於尊重性平調查的專業與權威，「即日起先行撤回對不實言論提出誹謗之告訴」。

他說，為釐清真相，捍衛他與社團名譽，將全力配合性平調查，務求事實曲直終得公斷；另為免有心者遂為政治操作，混誤真相焦點，已向蔡英文總統請辭資政一職。

顏志發表示，畢生經營事業、參與公眾事務，一向以「誠信」為宗，以公允磊落自許，不為虧心敗德之事，絕不曾有外界無端指控的不名譽言行，所謂「性騷擾」更是莫須有。這次蒙遭無端，又恐累及家人各界，心中至為不安不平，唯求經由公正之調查程序能再正是非、還諸公道。

顏志發日前遭爆料指二○一八年時曾叫受害者坐旁邊講事情，把手放在受害者大腿膝蓋；還有一次，是受害人記錄完待辦事項後準備離開，被這位資政用手拍一下臀部。

對於顏志發遭指控的案情，總統府日前表示，請「小英之友會」以保護當事人權益為基礎啟動調查，因事件發生人事物地都非總統府管轄，府方沒有調查權，「釐清事實後，將依照規定議處」。