受害者現身 控王丹襲腰

性騷案連環爆，李姓男子前天選在六四天安門事件卅四周年，現身指控大陸民運人士王丹以民運光環踐踏他與其他年輕學生；昨晚徐姓男子也在臉書開直播指出，十三年前王丹曾在ＫＴＶ內，當著他男友的面，毫無掩飾地將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。

之前就曾在臉書爆料王丹性騷擾的徐姓男子，昨晚在臉書開直播露臉指控王丹從很早以前就是性騷擾慣犯，李經歷的事情不該被草草帶過，犯行應該被承認，事實不該被抹滅。

他認為無法接受王丹對李的回應，態度是如此傲慢，如果王丹對他的話不認同，歡迎走司法途徑提出告訴。

徐表示他會站出來聲援李，是因為王丹說李是六四附近跑出來的政治陰謀論，讓他非常非常的生氣，才讓他覺得要出來說明。

徐指出十三年前，他剛考上清大人文社會學院，當時王丹很喜歡跟學生喝酒聊天，某次與王丹的酒局從宿舍交誼廳移動到ＫＴＶ，「當時的男友當天也有出現在ＫＴＶ，王丹也知道我們兩個在交往。即便如此，王丹在ＫＴＶ坐在我跟我男友的中間，在毫無掩飾的情況下，把他的右手伸進我的衣服撫摸我的腰。」

針對曾經指導過的李姓與徐姓男學生指控，王丹在本月三日在臉書回應指出「由於對方的指控，與我的認知和記憶有巨大的落差。再加上，與我互動過的學生，工作夥伴眾多，有些也許久未聯絡，我的確難以就他們單方面的文字描述，有進一步的回應。非常謝謝大家的關心。」