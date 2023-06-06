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受害者現身 控王丹襲腰

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子昨晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。記者王駿杰／翻攝自臉書
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子昨晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。記者王駿杰／翻攝自臉書

性騷案連環爆，李姓男子前天選在六四天安門事件卅四周年，現身指控大陸民運人士王丹以民運光環踐踏他與其他年輕學生；昨晚徐姓男子也在臉書開直播指出，十三年前王丹曾在ＫＴＶ內，當著他男友的面，毫無掩飾地將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。

之前就曾在臉書爆料王丹性騷擾的徐姓男子，昨晚在臉書開直播露臉指控王丹從很早以前就是性騷擾慣犯，李經歷的事情不該被草草帶過，犯行應該被承認，事實不該被抹滅。

他認為無法接受王丹對李的回應，態度是如此傲慢，如果王丹對他的話不認同，歡迎走司法途徑提出告訴。

徐表示他會站出來聲援李，是因為王丹說李是六四附近跑出來的政治陰謀論，讓他非常非常的生氣，才讓他覺得要出來說明。

徐指出十三年前，他剛考上清大人文社會學院，當時王丹很喜歡跟學生喝酒聊天，某次與王丹的酒局從宿舍交誼廳移動到ＫＴＶ，「當時的男友當天也有出現在ＫＴＶ，王丹也知道我們兩個在交往。即便如此，王丹在ＫＴＶ坐在我跟我男友的中間，在毫無掩飾的情況下，把他的右手伸進我的衣服撫摸我的腰。」

針對曾經指導過的李姓與徐姓男學生指控，王丹在本月三日在臉書回應指出「由於對方的指控，與我的認知和記憶有巨大的落差。再加上，與我互動過的學生，工作夥伴眾多，有些也許久未聯絡，我的確難以就他們單方面的文字描述，有進一步的回應。非常謝謝大家的關心。」

性騷擾 王丹 天安門

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