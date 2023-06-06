聽新聞
test
0:00 / 0:00

資政顏志發涉性騷發聲興訟引議論 藍批總統府應面對

聯合報／ 記者丘采薇劉宛琳林銘翰陳宛茜／台北報導
針對遭指控性騷擾，總統府資政顏志發提起刑事訴訟。圖為蔡英文總統（左）二○一九年連任競選總部開幕時，授旗給台北市後援會長顏志發（右）。本報資料照片
針對遭指控性騷擾，總統府資政顏志發提起刑事訴訟。圖為蔡英文總統（左）二○一九年連任競選總部開幕時，授旗給台北市後援會長顏志發（右）。本報資料照片

民進黨性騷擾案連環爆，日前媒體報導「一位英系背景的總統府資政也涉及性騷擾」，引發社會譁然。總統府資政顏志發昨天打破沉默發出聲明指出，「關於本人於網路上遭前職工指控辦公室騷擾一事，本人已提起刑事訴訟，盼能釐清案件真相，讓正義得以伸張」。總統府前天表示「沒有調查權」，昨天雖遭批評，府未有進一步回應。

顏志發長期擔任「小英之友會」全國總會長，去年還曾擔任現任小英之友會榮譽總會長陳時中競選台北市長時的後援會總會長。日前顏遭匿名爆料涉及性騷擾，指二○一八年時，「有一位總統府資政」叫受害者坐旁邊講事情，卻把手放在受害者大腿膝蓋；還有一次，是受害人記錄完待辦事項後，準備離開，卻被這位資政用手拍了一下臀部等。

總統府日前表示，請「小英之友會」以保護當事人權益為基礎啟動調查，因事件發生人事物地都非總統府管轄，府方目前沒有調查權，「釐清事實後，將依照規定議處」。

對於府方稱沒有調查權，國民黨立院黨團總召曾銘宗昨天質疑，「總統府推得一乾二淨，全民會接受嗎？請總統府出來面對。」國民黨立委賴士葆也說，總統府說沒有調查權是「世界級笑話」，總統府組織法有政風單位，不就是管這個的嗎？

針對近日性騷擾事件頻傳，勵馨基金會等婦團昨聯合舉辦記者會，要求政府盡速修法完善性騷申訴制度及流程，各政黨也須在短期內建立優於法律的性騷申訴管道與協助。

婦女團體昨天聯合舉行「台灣職場MeToo運動 讓性騷被害人不再沉默」記者會，現代婦女基金會、婦女救援基金會、勵馨基金會等團體，呼籲政府盡速修法完善性騷申訴制度及流程。記者邱德祥／攝影
婦女團體昨天聯合舉行「台灣職場MeToo運動 讓性騷被害人不再沉默」記者會，現代婦女基金會、婦女救援基金會、勵馨基金會等團體，呼籲政府盡速修法完善性騷申訴制度及流程。記者邱德祥／攝影

職場性騷擾 八成選擇不申訴

勵馨基金會指出，職場性騷擾遭隱匿，有兩個關鍵因素，一是權勢關係，一是相關防治制度不健全。勵馨基金會倡議組組長郭育吟表示，勞動部二○一七到二○二一年的「工作場所就業平等調查」指出，遭受職場性騷擾的當事人，有七至八成選擇不申訴，原因包括擔心失去工作、遭受二度傷害等。

顏志發昨天喊冤說，這是天大的汙衊，並發出聲明，強調感謝社會各界的關心，有關遭前職員指辦公室性騷擾一事，已提刑事訴訟，期盼釐清案件，以伸張正義。

賴：被檢舉申訴 要誠懇面對

由於日前多位被控性騷擾者揚言提告，引發負面批評，民進黨主席賴清德也說，希望曾在民進黨內服務過的人，只要被檢舉或申訴，一定要誠懇面對。顏志發採取刑事訴訟提告指控人，引發不同看法。國民黨表示，希望司法毋枉毋縱，還給所有執政黨權勢性騷擾的受害者一個清白與公道。

民進黨立委莊瑞雄說，對於性騷擾的受害者，確實要提供他們協助，不過這還牽扯到事實認定的問題，如果被指涉的人認為自己是受害者，最後就只能交給法院來做論斷。

性騷擾 陳時中 莊瑞雄 賴士葆 顏志發 賴清德 刑事訴訟

延伸閱讀

曾柏文遭多名女子控性騷 北市勞動局要求國民黨、端傳媒說明

總統府資政要提刑事訴訟「伸張正義」 綠委：牽扯事實認定問題

總統府資政顏志發提訴訟 國民黨：盼還給執政黨性騷擾受害者公道

雇主找專業處理性騷 勞動部：可討論補助增誘因

相關新聞

資政顏志發涉性騷發聲興訟引議論 藍批總統府應面對

民進黨性騷擾案連環爆，日前媒體報導「一位英系背景的總統府資政也涉及性騷擾」，引發社會譁然。總統府資政顏志發昨天打破沉默發...

顏志發被控性騷擾提刑事訴訟 林為洲：要告被害人嗎？

總統府資政、小英之友會總會顏志發被小英之友會前員工指控性騷，顏志發表示已提刑事訴訟。國民黨立委林為洲表示，贊成顏提吿，真...

中正大學校友 控副教授性騷

中正大學1名前年畢業的女校友具名貼文控訴去年7、8月間擔任先前系上謝姓副教授的助理，及他小孩的游泳家教，卻遭謝涉屢次拆她...

台灣掀MeToo潮 性騷擾「豬哥精」有這5項人格特質

台灣掀起MeToo潮，性騷擾受害者不分男女，精神科醫師楊聰財表示，加害者可能具備自負的性格特質，不懂得尊重他人身體界線，且為常態性鹹豬手，一犯再犯。提醒民眾，如果發現辦公室同事長官有下列五大「豬哥精」異常言行，務必提高警覺，能避就避，不要單獨相處。

性騷事件頻傳 精神醫：難用性格區分出加害人

台灣掀起MeToo潮，性騷擾受害者逐漸站出來為痛陳自身經歷。性騷擾從來都不是被害者自己的事，加害者是如何被養成都與社會環...

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」 爆料王丹習慣

兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦