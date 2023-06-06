中正大學校友 控副教授性騷

中正大學1名前年畢業的女校友具名貼文控訴去年7、8月間擔任先前系上謝姓副教授的助理，及他小孩的游泳家教，卻遭謝涉屢次拆她泳衣綁帶重綁、按摩大腿根部等性騷擾情形，她向系上另名廖姓教授求助也得到要申訴性平證據不足等答覆。對此，校方昨天回應，已依性平法完成通報，將依法調查處理。

謝姓副教授和廖教授昨天都未接聽辦公室電話，截稿前無法取得回應。謝姓副教授也被爆料曾任台北市政府性別平等委員，北市社會局表示，他2021年3月1日至今年2月底當第13屆性平委員，但屆滿未續任。

這名女校友指出，她擔任游泳家教時多次強調泳衣的綁帶「我綁的很緊了」，謝姓副教授依然會鬆開重綁，有堂課她四度抽筋，謝還從她腳底板按摩到大腿根部，拒絕也無果。

女校友表示，有次謝得知她打球右手拇指韌帶受傷，還逕自把她手拿起來搓揉。

女校友表示，謝姓副教授行為讓她有壓力、察覺不對勁，曾和系上另名廖姓教授約談，被告知「這是男生追求女生的行為，但要走性平證據似乎不夠」等，但有獲教導應對的方法，最後與廖教授達成共識去廟裡拜拜，尋求祈求心靈平靜。