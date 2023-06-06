聽新聞
test
0:00 / 0:00

中正大學校友 控副教授性騷

聯合報／ 記者黃于凡洪子凱／連線報導
中正大學畢業生控訴遭系上老師騷擾，校方昨回應將依法調查處理。記者黃于凡／翻攝
中正大學畢業生控訴遭系上老師騷擾，校方昨回應將依法調查處理。記者黃于凡／翻攝

中正大學1名前年畢業的女校友具名貼文控訴去年7、8月間擔任先前系上謝姓副教授的助理，及他小孩的游泳家教，卻遭謝涉屢次拆她泳衣綁帶重綁、按摩大腿根部等性騷擾情形，她向系上另名廖姓教授求助也得到要申訴性平證據不足等答覆。對此，校方昨天回應，已依性平法完成通報，將依法調查處理。

謝姓副教授和廖教授昨天都未接聽辦公室電話，截稿前無法取得回應。謝姓副教授也被爆料曾任台北市政府性別平等委員，北市社會局表示，他2021年3月1日至今年2月底當第13屆性平委員，但屆滿未續任。

這名女校友指出，她擔任游泳家教時多次強調泳衣的綁帶「我綁的很緊了」，謝姓副教授依然會鬆開重綁，有堂課她四度抽筋，謝還從她腳底板按摩到大腿根部，拒絕也無果。

女校友表示，有次謝得知她打球右手拇指韌帶受傷，還逕自把她手拿起來搓揉。

女校友表示，謝姓副教授行為讓她有壓力、察覺不對勁，曾和系上另名廖姓教授約談，被告知「這是男生追求女生的行為，但要走性平證據似乎不夠」等，但有獲教導應對的方法，最後與廖教授達成共識去廟裡拜拜，尋求祈求心靈平靜。

性騷擾 中正大學 性平法

延伸閱讀

南韓直播主遊台遭性騷 29歲台男稱她問路、因風大碰觸裙子

曾柏文遭多名女子控性騷 北市勞動局要求國民黨、端傳媒說明

丟臉到國外！趁機性騷南韓美女直播主 29歲台男到案坦承碰到大腿

中正大學男師涉性騷 議員指曾任柯市府性平委員

相關新聞

中正大學校友 控副教授性騷

中正大學1名前年畢業的女校友具名貼文控訴去年7、8月間擔任先前系上謝姓副教授的助理，及他小孩的游泳家教，卻遭謝涉屢次拆她...

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」 爆料王丹習慣

兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行...

前智庫研究員曾柏文涉性騷擾 北市勞動局：國民黨5天內需說明

國民黨前智庫研究員曾柏文遭網友指控任職「端傳媒」期間性騷擾女性，曾柏文也在臉術針對此事道歉，北市勞動局今天表示，曾對此案...

陳建仁遭指上任後未開性平會 政院澄清

政壇性騷擾案延燒，國民黨立院黨團總召曾銘宗今批評，行政院長陳建仁上任至今沒有召開過行政院性平會，行政院說重視性別平權根本...

總統府資政要提刑事訴訟「伸張正義」 綠委：牽扯事實認定問題

總統府資政顏志發遭指控性騷擾，他今天表示已提起刑事訴訟，民進黨立委莊瑞雄表示，對於性騷擾的受害者，確實要提供他們協助，不...

總統府資政顏志發提訴訟 國民黨：盼還給執政黨性騷擾受害者公道

總統府資政、小英之友會總會長顏志發上周被小英之友會前員工指控性騷擾，顏志發今天聲明表示，他已提起刑事訴訟，盼能釐清案件真...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦