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曾柏文遭多名女子控性騷 北市勞動局要求國民黨、端傳媒說明

中央社／ 台北5日電
被指控涉性騷的國民黨智庫副研究員曾柏文。圖／取自曾柏文臉書
被指控涉性騷的國民黨智庫副研究員曾柏文。圖／取自曾柏文臉書

多名女性指控曾遭國民黨智庫特約副研究員曾柏文性騷擾，台北市勞動局今天表示，已發文給國民黨及曾柏文曾任職的「端傳媒」，要求5天內回報處理情形。

台灣政壇性騷擾事件持續延燒，國民黨智庫特約副研究員曾柏文也遭網友指控在任職「端傳媒」評論總監期間涉及性騷擾；曾柏文今天透過臉書表示，他要為過去曾因為他分寸失當而感到被冒犯的女性道歉。

台北市勞動局就業安全科科長陳明鈴今天晚間接受媒體聯訪表示，報載國民黨有職場性騷擾案件後，便本於職責主動發文國民黨智庫及「端傳媒」，要求在5天內回報相關情況，以了解案情全貌。

勞動局表示，依照「性別工作平等法」第13條規定，雇主在知悉性騷擾情形時，就須立即採取有效的糾正及補救措施，縱使員工離職或案件進入司法程序都應有所作為。

勞動局指出，性別平等委員會將針對各案件進行審議，若認定雇主處理不當，就會開罰新台幣10萬元到50萬元，並公布事業單位名稱與負責人姓名。

勞動局表示，近期爆發多起職場性騷擾案件，顯見雇主對於此類事情的預防及處理態度有極大缺失，呼籲雇主應依法妥善處理相關情況，不可姑息。

性騷擾 國民黨 曾柏文

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