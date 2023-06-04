男網友指控肢體性騷擾 何志偉道歉：無心動作造成困擾
民進黨性騷擾風波未平，有男網友今天在臉書指控，自己在8年前被民進黨立委何志偉肢體性騷擾，何志偉晚間回應，如果因為無心的動作造成對方困擾，自己感到很抱歉，未來他與民眾互動的方式會再修正。
有男網友晚間在臉書發文指出，8年前在社子島的福安國中公開場合，他被現任民進黨立委、時任台北市議員何志偉肢體性騷擾。
何志偉深夜受訪時表示，有關性騷擾事件，每個人的感覺都很重要，但是如果無心的動作，造成對方困擾，自己感到很抱歉，未來他與民眾互動的方式會再修正。
該名男網友表示，希望各種騷擾與傷害，不再被相對具權位優勢的人們所建構的「大局為重」所噤聲，雖然或許晚了，但是受過傷害的他們，都能成為編織可以接住更多人的網的一絲繩線，以溫柔撐起堅強。
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