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藍指控修法防性騷被「吃案」 綠反駁
民進黨性騷案延燒，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天表示，一月國民黨團才在立法院提案，要求通盤修正檢討公務機關對於性騷擾申訴處理的法制漏洞，但遭到近六十位民進黨立委「吃案」全數否決。民進黨團幹事長鄭運鵬反駁，國民黨團的提案，是年初原能會前主委謝曉星性騷事件，現在故意扭曲經過，把提案當政治鬥爭工具。
曾銘宗說，謝曉星先被報導出有性騷擾言行，而後才被行政院調查後認證違反「性別工作平等法」免職，國民黨團一月十九日提案，要求檢討修正性騷擾申訴調查要點法制上缺漏。國民黨團還設計推動包括第三方公正機制進入調查、通報流程檢討等，簡單說就是為防止「吃案」，沒想到民進黨立委竟然反對，對比現在發生的性騷事件，他要求民進黨再次表明態度。
曾銘宗指出，包括主張維護性平權益的民進黨立委范雲，還有民進黨立委林靜儀、吳思瑤、高嘉瑜、邱議瑩等，以及民進黨其他立委都投反對票，要求這些立委說清楚。
鄭運鵬表示，當時國民黨團針對原能會前主委謝曉星性騷事件， 要求重新檢討行政單位性騷擾通報機制的提案，民進黨投下反對票，原因是國民黨團抄襲行政院新聞稿內容，行政院不僅早已將謝曉星免職，還一併檢討現有性騷擾通報機制與法規，並由政務委員羅秉成負責各部會的相關修法。
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