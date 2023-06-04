藍指控修法防性騷被「吃案」 綠反駁

民進黨性騷案延燒，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天表示，一月國民黨團才在立法院提案，要求通盤修正檢討公務機關對於性騷擾申訴處理的法制漏洞，但遭到近六十位民進黨立委「吃案」全數否決。民進黨團幹事長鄭運鵬反駁，國民黨團的提案，是年初原能會前主委謝曉星性騷事件，現在故意扭曲經過，把提案當政治鬥爭工具。

曾銘宗說，謝曉星先被報導出有性騷擾言行，而後才被行政院調查後認證違反「性別工作平等法」免職，國民黨團一月十九日提案，要求檢討修正性騷擾申訴調查要點法制上缺漏。國民黨團還設計推動包括第三方公正機制進入調查、通報流程檢討等，簡單說就是為防止「吃案」，沒想到民進黨立委竟然反對，對比現在發生的性騷事件，他要求民進黨再次表明態度。

曾銘宗指出，包括主張維護性平權益的民進黨立委范雲，還有民進黨立委林靜儀、吳思瑤、高嘉瑜、邱議瑩等，以及民進黨其他立委都投反對票，要求這些立委說清楚。