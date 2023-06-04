聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍指控修法防性騷被「吃案」 綠反駁

聯合報／ 記者程遠述林縉明／台北報導
民進黨性騷擾案連環爆，國民黨立法院黨團舉行「賴清德牽起共犯，縱容性騷擾！」記者會。總召曾銘宗出席，要求時任黨主席的蔡英文正式道歉。記者曾吉松／攝影
民進黨性騷擾案連環爆，國民黨立法院黨團舉行「賴清德牽起共犯，縱容性騷擾！」記者會。總召曾銘宗出席，要求時任黨主席的蔡英文正式道歉。記者曾吉松／攝影

民進黨性騷案延燒，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天表示，一月國民黨團才在立法院提案，要求通盤修正檢討公務機關對於性騷擾申訴處理的法制漏洞，但遭到近六十位民進黨立委「吃案」全數否決。民進黨團幹事長鄭運鵬反駁，國民黨團的提案，是年初原能會前主委謝曉星性騷事件，現在故意扭曲經過，把提案當政治鬥爭工具。

曾銘宗說，謝曉星先被報導出有性騷擾言行，而後才被行政院調查後認證違反「性別工作平等法」免職，國民黨團一月十九日提案，要求檢討修正性騷擾申訴調查要點法制上缺漏。國民黨團還設計推動包括第三方公正機制進入調查、通報流程檢討等，簡單說就是為防止「吃案」，沒想到民進黨立委竟然反對，對比現在發生的性騷事件，他要求民進黨再次表明態度。

曾銘宗指出，包括主張維護性平權益的民進黨立委范雲，還有民進黨立委林靜儀、吳思瑤、高嘉瑜、邱議瑩等，以及民進黨其他立委都投反對票，要求這些立委說清楚。

鄭運鵬表示，當時國民黨團針對原能會前主委謝曉星性騷事件， 要求重新檢討行政單位性騷擾通報機制的提案，民進黨投下反對票，原因是國民黨團抄襲行政院新聞稿內容，行政院不僅早已將謝曉星免職，還一併檢討現有性騷擾通報機制與法規，並由政務委員羅秉成負責各部會的相關修法。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，一月國民黨團才在立法院提案，要求通盤修正檢討公務機關對於性騷擾申訴處理的法制漏洞，以防受害人被吃案，但當時遭到民進黨近六十名立委全數否決。圖／國民黨團提供
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，一月國民黨團才在立法院提案，要求通盤修正檢討公務機關對於性騷擾申訴處理的法制漏洞，以防受害人被吃案，但當時遭到民進黨近六十名立委全數否決。圖／國民黨團提供

民進黨 性騷擾 國民黨 曾銘宗

延伸閱讀

林靜儀嗆侯盧 顏文正：林敢承認自己是封殺「檢討性騷」共犯？

曾銘宗被民進黨控性別歧視 國民黨團駁斥：故意扭曲抹黑

藍批檢討性騷機制被否決 范雲酸「作秀都用抄」世界級笑話

鄭運鵬點名性別歧視惡例 曾銘宗：別為轉移焦點抹黑

相關新聞

民進黨性騷爭議 燒向總統府資政

民進黨性騷爭議持續擴大，並且向上延燒，昨天有消息指出，一位英系背景的總統府資政也涉及性騷擾；總統府回應，已請小英之友會以...

新聞眼／吃案包庇 綠權力結構成犯罪溫床

民進黨短短數日連爆性騷吃案事件，前現任黨主席蔡英文、卓榮泰和賴清德道歉，但仍然止不住外界批評，和不斷流失的泛綠支持，國民...

樁腳性騷 吳思瑤被控施壓阻報案

民進黨性騷擾案連環爆，前晚國民黨北市議員張斯綱以民進黨前議員助理自白的截圖，點名立委吳思瑤當時護航樁腳加害人，施壓警局阻...

民進黨性騷申訴規定讓人卻步 隔14年才修

民進黨性騷案連環爆，黨主席賴清德已數度表示，將建立直接申訴窗口、零容忍處理原則、立即修改黨內規章強化性平機制。但經查，黨...

藍指控修法防性騷被「吃案」 綠反駁

民進黨性騷案延燒，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天表示，一月國民黨團才在立法院提案，要求通盤修正檢討公務機關對於性騷擾申訴...

林靜儀嗆侯盧 顏文正：林敢承認自己是封殺「檢討性騷」共犯？

民進黨性騷案連環爆，甚至扯出主管吃案事件。國民黨總統參選人侯友宜與及台中市長盧秀燕今齊聲痛表示憤怒。民進黨立委林靜儀質疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦