綠營性騷案狂燒！鄭家純點名張姓媒體人「是你嗎」 他回應了

民進黨性平風波連環爆，一名曾在民進黨青年部工讀的受害女子指出，當時遭到一名張姓媒體人職場性騷擾，但因為害怕被告，所以不敢指名道姓揭開加害者身分。不過，「雞排妹」鄭家純卻直接點名政治評論員張宇韶，他事後也做出回應了。

一名受害女子昨（2）日在臉書發文，表示2019年在民進黨青年部工讀時，不幸遇到了所謂的職場性騷擾，對方多次約她出去小酌、看夜景，甚至是泡湯等私密活動，就算自己頻頻拒絕，但仍被不經意碰觸手。她向上司求救後，上司卻淡淡地說「那妳就推掉就好了」，並沒有做出任何處理，自己還因此罹患創傷後壓力疾患。

然而，該名受害女子的文章在網路上掀起熱議，許多網友紛紛猜測加害者究竟是誰。受害女子也再度發文寫道，「至於為什麼不指名道姓？指名道姓的都被說要告了，我很怕被告所以我不敢指名道姓」。 鄭家純直接點名政治評論員張宇韶。 圖／翻攝自受害女子臉書

不過，鄭家純卻在該名受害女子臉書文章留言處點名政治評論員張宇韶，並寫下「請問此案例是你嗎？」根據《壹蘋新聞網》報導，張宇韶得知被點名是加害者後，先是嘆氣稱不回應，第二次受訪時才表示自己尊重鄭家純，並且肯定她對性平價值的追求。

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