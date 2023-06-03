蔡沐霖以生涯規畫為由請辭 稱「新手主管誤以為辦公室戀情」

民進黨性騷擾吃案疑雲連環爆。其中一案，該前黨工控訴曾遭性騷擾，向時任青年部主任蔡沐霖反映後，蔡不僅沒有接住她，還職場霸凌。蔡沐霖年初轉任勞動部次長李俊俋的機要秘書，李俊俋昨表示，蔡沐霖以生涯另有規畫為由，已在前晚請辭。

蔡沐霖昨天兩度提出聲明，除表達深切反省與虧欠，更表示，作為新手主管，當時以為這只是「辦公室戀情在滋生萌芽」，將以司法捍衛清白，「我無法成為翁文方，不代表我就是趙昌澤（台劇「人選之人」角色）」。

蔡沐霖表示，作為主管，工作場域中看著同仁的交往應對，時常因為工作業務繁忙而失去對於同仁私領域敏感議題所該具備的敏銳度，「我以為，當女性同仁接受男性同仁的每日早餐、通勤接送，代表彼此已友達以上的程度，我曾經誤以為這就是辦公室戀情在滋生萌芽」。

他表示，作為生理男性、新手父親、丈夫、新手主管，而未能在第一時間察覺異狀，那些他自己戴上蒙太奇編織過的美好畫面，其實對一位被追求的女性而言，卻都是某種程度的壓力與不堪負荷的重量，這是他身為主管視角的盲區。他也強調將以司法捍衛清白。

李俊俋表示，蔡沐霖是在今年二月廿三日到勞動部擔任自己的機要秘書。對性騷擾案，李俊俋說，蔡沐霖有稍微提起這件事，這是他第一次聽聞。另蔡也有提及黨部性騷爭議延燒，其擔任青年部主任時期涉入的事件可能也會爆出，恐影響到勞動部，李則回蔡，該檢討、處理的就要面對、接受。