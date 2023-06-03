謝佩芬、簡莉穎自曝曾受害 「#MeToo」風暴燒出政壇外

民進黨性騷隱匿連環爆，儼然成為新一波「#MeToo」風暴，從政壇向外延燒。民進黨發言人謝佩芬吐露三年前遭性騷心情；台灣基進男志工控遭性侵，加害者轉任民進黨高位。一名李姓網友也在臉書公開指控民運人士王丹九年前在紐約某家飯店對他性侵未遂；台劇「人選之人—造浪者」編劇簡莉穎也指自己大學時遭中國流亡作家貝嶺性騷擾。

民進黨連日爆出性騷案及隱匿風波，民進黨主席賴清德昨在臉書發文，強調面對性平事件，絕對不需要「大局為重」。謝佩芬留言表示，「我在三年前被性騷擾的時候，也有很多人要我忍耐。可是這種行為真的忍無可忍，沒有什麼大局可以正當化這些性騷擾的惡行！」

一名台灣基進男志工也爆料，去年參加內部訓練時，遭加害者觸碰胸部及下體，甚至遭強行口交。男志工事後向基進性平會提報，但害怕被太多人知道，最後選擇和解撤案，如今加害者「在民進黨工作，甚至可以擔任不低的職位」。

王丹也捲入該事件。李姓網友指控王丹曾對他性侵未遂，他隱忍九年後，決定不再忍耐，要求王丹和其謝姓助理必須向他道歉。王丹回應強調，「性騷」之事完全不存在，他不會再做回應，政治活動也不會受到任何影響。

簡莉穎則回顧，她大學修導演課時，想找美國作家蘇珊桑塔格的書來讀，發現中譯本由中國流亡作家貝嶺出版，她寫信給貝嶺、獲得回信，貝嶺回台灣時，約她在個人住處見面，要她到床上坐坐，更壓上來親她、撫摸她、拉她的手觸碰性器官。

簡莉穎說，她從此理解，有些人背著流亡、藝文前輩身分，好像因為做了些價值理念類似的事受難，獲得禮遇、尊敬，「但其實他們超級享受這種受難，透過受難而來的特權去佔盡各種便宜」。

貝嶺說，他視此事為在人類男女交往裡頭非常美好的部分。但絕不可能有簡文提及的不堪描述，這是很嚴重的中傷，他將保留法律追訴權，希望簡只是記憶錯置。

民進黨性騷案連環爆後，民進黨將砲火對準新北市長侯友宜，要求對二○二○年新北市衛生局女職員遭性侵輕生案道歉；民眾黨也爆出曾發生性騷事件。

對此，侯友宜競選工作室發言人江怡臻說，衛生局謙虛以對，後續將加強員工的性平意識，以及第一時間處理通報的原則。民眾黨主席柯文哲則說，每次都拿個案出來處理，變成政治互相攻擊的武器，這不需要，他也不贊成。