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北市發文綠說明 依法開罰
民進黨爆發前女性黨工遭長期合作廠商襲胸性騷擾，卻遭時任民進黨婦女部主任許嘉恬吃案。北市長蔣萬安說，勞動局昨天中午已發文限民進黨中央六月五日前說明，屆時依法要開罰就開罰，他也會緊盯相關進度。
蔣萬安昨赴議會接受總質詢，他說，市府絕對嚴厲譴責職權性騷擾。勞動局已發文給民進黨中央黨部，具體說明性平法第十三條，若知悉有性騷擾情事，雇主要積極處理，若違反將開罰十至五十萬元。
婦女新知基金會指出，政治場域性騷樣態複雜，很多黨工礙於引發政治風暴不敢申訴，政黨內部是否有更積極的處遇機制是關鍵。現代婦女基金會強調，主管因應態度也很重要，「最怕的就是主管認為這沒什麼」。
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