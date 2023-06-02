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北市發文綠說明 依法開罰

聯合報／ 記者葉冠妤林琮恩林麗玉／台北報導
台北市勞動局昨天發文民進黨中央黨部，要求中央黨部6月5日前，將處理情形回報勞動局。本報資料照片
台北市勞動局昨天發文民進黨中央黨部，要求中央黨部6月5日前，將處理情形回報勞動局。本報資料照片

民進黨爆發前女性黨工遭長期合作廠商襲胸性騷擾，卻遭時任民進黨婦女部主任許嘉恬吃案。北市長蔣萬安說，勞動局昨天中午已發文限民進黨中央六月五日前說明，屆時依法要開罰就開罰，他也會緊盯相關進度。

蔣萬安昨赴議會接受總質詢，他說，市府絕對嚴厲譴責職權性騷擾。勞動局已發文給民進黨中央黨部，具體說明性平法第十三條，若知悉有性騷擾情事，雇主要積極處理，若違反將開罰十至五十萬元。

婦女新知基金會指出，政治場域性騷樣態複雜，很多黨工礙於引發政治風暴不敢申訴，政黨內部是否有更積極的處遇機制是關鍵。現代婦女基金會強調，主管因應態度也很重要，「最怕的就是主管認為這沒什麼」。

民進黨 性騷擾 許嘉恬 蔣萬安 現代婦女基金會 性平法

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