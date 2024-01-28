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出身澎湖將軍澳嶼 引領延繩釣船隊航向大海 最懂討海人的船東──劉萬天

聯合新聞網／ 豐年
勝利還是失敗，就在自己的一念之間。這不僅是劉萬天的航海經驗談，更是他的人生哲學。
勝利還是失敗，就在自己的一念之間。這不僅是劉萬天的航海經驗談，更是他的人生哲學。

【撰文／段佩妤　攝影／吳尚鴻】

劉萬天於2016年當選全國模範漁民，投身遠洋漁業56年，從船員當到船長，再創業成立「金翔穩股份有限公司」，成為擁有十幾艘延繩釣漁船的船東。一路走來，他以堅毅不拔的精神乘風破浪，扭轉出身清貧的劣勢，為自己的人生開展更大的格局。劉萬天親身參與臺灣遠洋漁業的轉變，始終秉持初心，以愛與包容心善待每一位船員。儘管產業環境時好時壞，但他相信臺灣人的智慧與韌性，必定能找出未來前進的方向。

遠征大海的澎湖人 艱辛討海只為撐起一個家

生在1950年代的澎湖，工作機會並不多，如同大部分的澎湖人，劉萬天選擇靠海吃飯，年僅13歲就上了沿近海的漁船，負責料理船員伙食。到了16歲，在親戚的建議下，他到高雄發展，選擇踏上遠洋漁船。「在那個年代，近海漁業一年大概可以賺2萬元，如果去遠洋漁船可以賺6～8萬元。那時候做遠洋的人，有百分之九十來自澎湖。」劉萬天家境清貧，身為長子，他希望能夠分擔家中經濟需求，即便海上工作艱辛，他也不卻步，「為了賺錢養家，沒有什麼困難的，那是要去奮鬥打拼的心情。」

1970年，劉萬天第一次出海，時隔6個月才登上陸地，當時在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯靠港整補。回到臺灣，已經是4年後的事，那時候為了迎接他，家人都到港邊等候，「我走到媽媽面前，她還認不出我。因為4年不見，我長高、長大，整個樣子都變了。我喊她的時候，眼淚都掉下來了。」

劉萬天歷經10年的磨練，從船員、冷凍長、大副一路晉升，終於在27歲的時候當上船長。他度過18年的船長生涯，在40歲的時候買下第一艘漁船，於42歲從海上引退，專心經營公司，投入漁業迄今已有56年時光。回首自己創下的不凡成就，他不忘打拼的初衷，「我永遠記住，小時候別人有午餐錢、有書包，而我什麼都沒有。那種辛苦是刻印在心裡的。」這是劉萬天努力不懈的起點，為的是撐起一個家，改變親人與手足的命運。

空拍圖為澎湖將軍澳嶼。即使家族已遷居高雄發展，劉萬天仍不忘出身，對家鄉感懷在心。劉萬天擔任主委，召集鄉里親友，為將軍村天后宮樂捐修繕，2006年起基興建。
空拍圖為澎湖將軍澳嶼。即使家族已遷居高雄發展，劉萬天仍不忘出身，對家鄉感懷在心。劉萬天擔任主委，召集鄉里親友，為將軍村天后宮樂捐修繕，2006年起基興建。

管理船員的秘訣 同為討海人的愛與包容心

金翔穩擁有十多艘的遠洋漁船，主要前往大西洋、太平洋作業，以抓捕大目鮪為主。目前有8艘漁船正在遠洋作業，受到整體產業環境影響，有近半數的漁船靠港休息。談起產業現況，他坦言經營不容易，「現在就是匯率不好，完全沒有辦法賺錢。但是景氣就是起起落落，有時候因為油價，有時候因為匯率，每隔幾年就會發生。」他也曾在1992年經歷魚價低迷，即使抓到了魚，也賺不到什麼錢。

從船長轉任船東，憑藉豐富的海上實戰經驗，劉萬天深諳漁船管理的「鋩角」與關鍵，除了漁事的專業技術，他對於船員的管理也十分成功，船員不僅很有向心力、忠誠度也很高，因此有不少人向他請教管理船員的祕訣。劉萬天直言，「祕訣就是愛，關心他、包容他，他想要什麼，我們都配合他，將心比心。我自己十幾歲就出海，在海上長大，我懂他們的心情。這種同理心，是別人做不到的。」

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