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半生孤懸遠洋 大船為家──師家璧

聯合新聞網／ 豐年
剛退休的觀察員師家璧回到前鎮漁港，默默奉獻為臺籍遠洋漁船值勤是他的驕傲。
剛退休的觀察員師家璧回到前鎮漁港，默默奉獻為臺籍遠洋漁船值勤是他的驕傲。

【撰文／梁鴻彬　攝影／吳尚鴻】

為符合國際漁業公約對於遠洋資源捕撈的規範，臺灣設立隨遠洋漁船出海的觀察員制度，為防止過量捕撈及保護特殊的魚種，觀察員的工作就是監控、記錄及回報臺籍遠洋漁船的作業及漁獲量。值勤18年的資深觀察員師家璧去（2023）年秋天退休，加上他先前10年的遠洋漁船跑船經驗，幾乎有大半生孤懸海上，跑過三大洲五大洋，大海已然是他的家。

二十航次任務年資十八年 遇疫情二十個月無法上岸

身為漁業署第二個退休的觀察員，署長張致盛在榮退會上，特別向師家璧觀察員致謝，張致盛說：「師觀察員2004年擔任對外漁協聘僱觀察員，2007年起轉任漁業署觀察員，年資共18年，總計三大洋共派遣20航次任務，其中2020年前往大西洋執行觀測任務，因為受疫情影響，各國實施邊境管制措施，該航次的海上觀測任務長達20個月不能上岸。」

師家璧接受《豐年》雜誌專訪表示：「那趟是上鮪魚延繩釣的船，剛好碰到疫情，港口都封鎖，不但不能靠港，到港了還有軍人拿槍看守，也不能下船，也不能打疫苗，不過我在船上也沒得到肺炎。」快兩年無法上岸想家難免，不過師家璧說：「除非有什麼重要的事，或過年過節，我很少打電話回家，主要也是不想讓家人擔心。」

說起擔任漁業觀察員的初衷，師家璧說：「我因為有通信專長，24歲憲兵退伍就開始跑遠洋漁船，當時臺灣的遠洋漁業正值高峰期，不過船沒有現在大，我第一次上的船才150噸，都開到大西洋去了，不像現在的船都上千噸。跑了10年之後，因為結婚生子要在待在陸地上，大概有10年的時間，依靠開計程車、貨車和送報為生，直到有遠洋漁業觀察員的設置，我才又回到海上。」

18年的觀察員生涯，師家璧說：「幾乎三大洲五大洋的遠洋漁港都去過，觀察員的工作是每天記錄漁船的捕撈狀況，注意有無超過配額，遇到像是鯨、鯊、海龜及海鳥等保育類物種要將其放生。觀察員的作息大概半年海上、半年陸地，我們沒有週休二日和放假，加給加上加班，一個月平均大概7萬多元的薪水。」

師家璧娓娓道來二十年臺灣遠洋漁業的興衰。
師家璧娓娓道來二十年臺灣遠洋漁業的興衰。

師家璧說：「我的薪水扣掉每個月船上的開銷，幾乎全部都寄回家，我們有一種安家費的制度，說好要寄回去給誰領，別人都不能領，家裡生活也因此而改善許多，加上我如果靠港，到了國外沿岸城市的陸地，也不亂花錢，有些船員一到了陸地，休假去賭場，因為平時沒有地方花錢，豪賭輸光的也是大有人在。」

臺灣的遠洋漁船三大洲五大洋都有作業的蹤跡，圖為鮪魚延繩釣的作業情形。 （圖片提供／漁業推廣月刊）
臺灣的遠洋漁船三大洲五大洋都有作業的蹤跡，圖為鮪魚延繩釣的作業情形。 （圖片提供／漁業推廣月刊）

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