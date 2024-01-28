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前鎮漁港首度更新 奠基漁業百年榮景 全面活化整建 帶動臺灣漁業華麗轉型

聯合新聞網／ 豐年
高雄市前鎮漁港內除了遠洋捕撈業外，舉凡冷凍、補給、修船、加油，周邊一應聚全，涵蓋完整上、中、下游產業鏈。
高雄市前鎮漁港內除了遠洋捕撈業外，舉凡冷凍、補給、修船、加油，周邊一應聚全，涵蓋完整上、中、下游產業鏈。

【撰文／吳秉容　攝影／吳尚鴻】

2023年7月，杜蘇芮颱風籠罩南臺灣。「7月份颱風來，很多居民都跟我說：『欸總ㄟ！不一樣了耶！這次都沒聞到臭味了。』」高雄區漁會總幹事黃昭欽說，前鎮漁港首次大規模整建，逐步完成五大工程，其中「下水道建設」已具顯著成效，過去港區刺鼻的油汙廢氣、魚腥味消失，清新好空氣取而代之，巨大的改變，讓在地人都感受到前鎮漁港的變化。遠洋漁業母港──前鎮漁港的整建不僅硬體設備升級、港區環境改善，更推動產業轉型，成為全方位世界級漁港，開創遠洋漁業下一個五十年。

我國2022年整體漁業年產量約87萬公噸，其中遠洋漁業占比逾五成，貢獻約355億元產值。」黃昭欽指出，臺灣遠洋漁業不斷進步，作為基地港的前鎮漁港卻停滯不前，因此與理事長謝龍隱極力向中央政府爭取整建經費。前鎮漁港的整建，高雄區漁會可說是幕後關鍵重要推手之一。

臺灣遠洋漁業三大基地港，分別是高雄市前鎮漁港、屏東縣東港漁港、宜蘭縣南方澳漁港。國內九成以上的相關產業匯聚在前鎮漁港，包括大型鮪延繩釣、大型鰹鮪圍網、魷釣兼營秋刀魚棒受網，為目前停泊船數噸級最大、漁獲量最多的漁港，為高雄市唯一第一類漁港。作為臺灣遠洋漁業母港，前鎮漁港周邊串聯相關的上下游產業鏈，如超低溫冷凍廠、漁產品加工廠、漁網具工廠、漁用機械修理廠等，形成綿密漁業產業網絡。

整修中的前鎮漁港之空拍圖。
整修中的前鎮漁港之空拍圖。

前鎮漁港整體建設願景圖。「前鎮漁港建設專案中長程計畫」預計自2021年至2024年，共計四年，透過系統性推展五大工程，提升前鎮漁港水產衛生安全，結合產、銷、觀光，活絡整個漁港。
前鎮漁港整體建設願景圖。「前鎮漁港建設專案中長程計畫」預計自2021年至2024年，共計四年，透過系統性推展五大工程，提升前鎮漁港水產衛生安全，結合產、銷、觀光，活絡整個漁港。

81億預算完善漁港建設 碼頭整建、運銷中心經費逾六成

前鎮漁港自1968年落成啟用至今（2024）年，已逾半世紀未曾大規模整建，港區硬體設備老舊退化、碼頭水深難負荷千噸級漁船、周遭環境亦不符現代衛生安全標準。「買家來到漁港，除了觀察漁獲，也會檢視各方面條件是否符合需求，結果發現前鎮漁港又髒又亂又老舊，好像不符合期待。臺灣遠洋漁業不是世界第一嗎？怎麼漁港是這個樣子？」對此，黃昭欽一句話作結，「前鎮漁港五十年不變，是時候要改變了。」

為了將前鎮漁港打造成世界級漁港，中央、地方通力合作推動「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，該計畫已由行政院核定81億元預算，主要工程包含漁業作業碼頭改善、下水道建設、多功能水產品運銷中心、多功能船員服務中心、景觀及休憩環境營造，共五大面向。

高雄區漁會總幹事黃昭欽認為前鎮漁港的進步，是漁民、漁業界的福祉，也是全民的福祉，代表社會願意關注與支持臺灣相對弱勢的一隅。
高雄區漁會總幹事黃昭欽認為前鎮漁港的進步，是漁民、漁業界的福祉，也是全民的福祉，代表社會願意關注與支持臺灣相對弱勢的一隅。

深水碼頭整建 千噸級漁船停靠卸魚毋免等

「漁業作業碼頭改善工程」預計整建前鎮漁港1,600公尺長碼頭，並浚深泊地為深水碼頭，供最大3千噸級漁船停靠。黃昭欽表示，前鎮漁港自1968年啟用後，當時僅提供平均船位噸數200噸的船隻停靠，面對如今動輒千噸以上的遠洋漁船早已不敷使用。他舉例，臺灣遠洋漁船發展至今，最小的延繩釣船約500～700噸，魷釣船約1,100噸、圍網船約1,200噸以上，「目前漁港碼頭大型漁船利用率大概只能勉強達到百分之五十左右。」

前鎮漁港港區內碼頭分為北碼頭、中碼頭、南碼頭、西碼頭。整建前，全部15個靠岸船席中，僅西碼頭共4個船席水深有達7米，可供500噸以上大型漁船停靠卸魚；整建後，所有碼頭水深皆達7～10米，千噸級遠洋漁船可至任一碼頭卸魚，大大縮短作業時間。黃昭欽強調：「前鎮漁港腹地廣大，最高可容納143艘船隻，但是容納船隻不是問題，能夠停在碼頭邊卸魚，那才是重點。」

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