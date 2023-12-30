栽回大武山下的 小米生態系 田野調查家攜手部落青年 復興返穀文化

【撰文／何奕德、段佩妤 攝影／梁偉樂】

山嵐間遇見紅藜 從作物與部落連結的田野調查家

長期研究小米、紅藜，在地型小米種子銀行創辦人林志忠，有次在霧臺山區的調查，無意間發現紅藜。他回憶說，「大概是1987年，我們騎越野車進入知本主山山區，步行進入去小鬼湖調查植群。冬天的時候，山裡都是薄霧，一邊是斷崖，一邊是峭壁，經過吉露部落轉彎的時候，我就看見一片很漂亮的紅藜。」從此與原民作物產生深刻連結。

老家在竹南，林志忠從前就與賽夏族比鄰而居，後來又因為唸書、工作的關係到屏東生活，開始了與大武山原住民族群的緣分。他的專業是植物資源調查，擅長森林、生態、分類領域的研究與分析，參與過屏東霧頭山、浸水營保護區的調查，以及高雄柴山部落開放之前的動物族群調查，林志忠的工作就是進入深山，調查已知或未知的生物族群。

當時這個美麗的作物沒有漢語名字。在還沒通過正名前，為了活動推廣，林志忠便先以「紅藜」稱呼它。「那時候的學界普遍認為它是外來種。」林志忠說，當時全臺灣幾乎已經沒有紅藜的生產，幾近滅絕。因為紅藜不是主食，而是用來製作小米酒麴，既非經濟作物、也非主要糧食，隨著原民文化改變而愈種愈少。雖然部落耆老認識紅藜，但是當它在學術界、在市場上沒有被正名，就無法受到重視，缺少了學術研究的支持與推廣，紅藜的產銷就找不到市場，復育、耕作就更是遙遙無期。身為植物分類學者，林志忠深知正名的重要性，於是他在屏東科技大學、中山大學及高雄大學研究團隊的支持下，共同協力為紅藜正名，藉此找回作物的名字與價值。

臺灣藜有著「穀類紅寶石」的美譽，屬於耐旱型作物，環境適應力強，依照不同品系穗部可能轉變為紅、橙、黃、紫色。

從紅藜經驗出發 支持魯凱族人意志 找回小米信仰

為了推廣紅藜，林志忠連結學術資源也與地方合作，後來也參與研究另一傳統糧食山芋。原民傳統農耕採輪作與混作，紅藜與山芋輪作、與小米混種，老人家都是將紅藜、小米種子一起撒到田裡。

「我本來沒有想做小米，是當時候霧臺鄉長，也是原住民聯誼會的會長顏金成及其夫人李美惠課長來找我，他希望能夠以小米為核心，去發展魯凱族的產業。」接到顏鄉長的邀請，開始朝復興小米發展。有了推廣紅藜的經驗，林志忠知道要能夠產生效益，找回小米的名字就是第一步。找回名字的意思，是擁有具體的作物敘事，關於它的品種、品系、特性，以及它的來源，像是出自哪位耆老、哪一個家族的祖傳小米。如此一來，作物的價值與地位才有機會被看見。當時候他們舉辦「魯凱粥到」的活動，透過建立傳統糧食資料庫、飲食設計、教學推廣，讓更多人了解小米飲食文化的內涵。

林志忠拿出他蒐集的小米束，一一介紹不同品種的特色，有的穗較小但籽實重，有的穗大但籽實較輕。

在原民傳統文化裡，小米不僅是主要糧食，更具有多種文化意涵，他們的祭儀、農事、神話傳說都少不了小米。林志忠說，「在傳說中，一粒小米可以養活很多人，聽起來很誇張，但是從農業科學的角度去思考，為什麼臺灣的原住民族在遷徙的時候帶的是小米，而不是陸稻？以前他們生活在高山，環境比較冷、水分比較少，在這樣的環境中小米產值最高，就成了遷徙的必需品。在原住民的敘事裡，必需品就成了傳說、神話，最後成為信仰。」

在原民信仰中，山是神聖的存在，各族群有屬於自己的聖山，如賽夏與泰雅族的大霸尖山；布農族與鄒族的玉山；卑南族的都蘭山等。林志忠說，「臺灣的聖山傳說裡，只有屏東的北大武山跟小米有直接關係。大武山的山神Tjagaraus主管小米，因此大武山是世界上唯一以小米為崇拜的聖山。」在此文化脈絡下，原民部落圍繞北大武山形成特殊的信仰文化，也形塑出以小米為核心的自然生態系。

由於小米的高產性、抗逆性，小米種子成為早期原住民族遷徙時必備的重要物品。部落遷徙過程中，多使用葫蘆來裝小米種子。

復興大武山下的小米生態系 輸出原民傳統文化與智慧

排灣、魯凱族有石板屋文化，不會經常遷居、移動，他們圍繞北大武山山頂散布，居住在中低海拔區域。林志忠形容小米熟成時，「就像一串神聖的琉璃珠將北大武山套住，從遠方看過去，北大武山就像一個巨人身繫黃金腰帶。」定居之處，必定栽種小米，因此才會在山腰上形成以小米為核心的生態圈。

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