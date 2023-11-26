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打造閃耀寶石村─內埔東片社區 團結向心 共創農村永續新生命

聯合新聞網／ 豐年
東片社區入口的客家獅雕像，手中捧著鳳梨、蓮霧、釋迦等蔬果，展現農產豐碩的客庄風貌。
東片社區入口的客家獅雕像，手中捧著鳳梨、蓮霧、釋迦等蔬果，展現農產豐碩的客庄風貌。

【文╱施美琴　農業部農村發展及水土保持署科長、徐一平　農業部農村發展及水土保持署工程員、楊明諭　魔方數位有限公司資深規劃師、圖╱楊明諭　魔方數位有限公司資深規劃師、黃日禓　東片社區發展協會理事長】

東片社區位處屏東縣內埔鄉的中心點，南接東勢、北通龍泉，向西鄰近旅遊景點六堆客家文化園區，往東則緊臨人文薈萃的屏東科技大學。全村由309戶、合計993位村民，再加上1千多位的屏科大師生，在歷史文化底蘊深厚的客家農村裡，與層巒疊嶂的大武山遙遙相望，共譜三生（生產、生活、生態）共好的永續綠生活。

看見東片社區 從三生共好到三多困境

「和氣、團結，是東片村民最大的特色。」前村長徐俊雄提到，1950年代全國開始推行民生建設，社區便從清除蒼蠅、打掃村里等細微處著手，積極投入環境改善，在1959年獲農復會評選為民生建設示範村楷模。1994年，社區發展協會正式成立後，陸續展開志工隊、舞獅隊、長壽俱樂部、媽媽教室等組織架構，一方面透過政府資源挹注，建立農村地方文化館等硬體建設；另一方面則邀集村民總動員，藉由資源回收籌措經費，定期共餐、辦理康樂活動，藉此凝聚村民的向心力與好感情。優良傳統延續至今，東片社區有多達106位熱血志工，年齡跨越老中青三代，自發性地配合推動各項公共事務。

然而，缺乏產業能量與基礎的支持，社區營運終究面臨經費窘迫的困境。早期東片村以栽種檳榔為主要經濟作物，一天便能為當地帶來超過500萬元的綠金產值。隨著時空背景改變，紅脣族日益減少、檳榔產業逐年衰退，加上地理位置及交通便捷的先天「優勢」無形中加快了年輕人口外流的腳步。

既有的農村地方文化館僅運作兩年多的時間，便因管理成本因素而停止營運。而屏東科技大學成立後，因應鄰近學區的租屋需求，無力耕作的老農或地主，紛紛選擇變賣農地、改建學生宿舍，自此切斷了人與土地間深遠的情感與連結。檳榔林包圍著現代樓房與老舊三合院，凸顯出當地老人多、檳榔多、學生宿舍多的「三多」窘境，後又經歷地方選舉導致意見紛歧，更拖累了東片社區向前邁進的步伐，如此停滯下來，便是長達近十年的漫漫光陰。

東片村前村長徐俊雄提及東片社區的營造歷程，團結合作的精神是關鍵。
東片村前村長徐俊雄提及東片社區的營造歷程，團結合作的精神是關鍵。

農村再生 社會企業模式滾動永續循環

一直到2016年，在農業部農村發展及水土保持署（簡稱農村水保署）農村再生的培訓下，居民才再次透過讀書會齊聚一堂，共同討論社區發展的願景，也自此激盪出農村導入「社會企業模式」的創新想法。

「東片寶石村的經營理念很簡單，就是聯合起來一起打仗！」東片社區發展協會理事長黃日禓指出，對比國外多採大面積、科技主導的產業模式，臺灣農村產業應以精緻化、品牌化與地產地消為發展方向，但小農受限資金與人力、農產價格又易受盤商掌控，唯有團結、才能發揮綜效與影響力。初期盤點社區內總計22家的農產業者，挑選出川永生技農場、東寶農場、媚果園、小姜花材、丫霞菓子園、清春果園、可可寶貝及酷老頭鳳梨營，總計8家較具規模的農場，以作物種類多元、顏色繽紛宛如寶石為特色，共同集資成立「東片寶石村」，堪稱是臺灣第一個自發型的農村型社會企業。

東片寶石村的農場採用雙路線的營運模式，亦即業者仍可透過自有品牌及通路銷售，遇到市集、展售會等大型活動時，便以寶石村品牌作為社區的統一代表，整合資源、輪值互助，充分體現傳統客庄農忙時「換工」的可貴精神。透過東片寶石村品牌銷售所得盈餘，從中提撥15％回饋社區，其中5％收歸社區收入、5％做為營運管銷，剩餘則儲蓄為青年返鄉的培訓基金，作為青農或屏科大學生實習、創業或累積農務經驗的最佳墊腳石。

以東片寶石村為核心，除了進一步擴大推動友善及有機耕作方式，提高農產附加價值，8個農場亦聯合起來研發食農教育桌遊教具，推動從產地到餐桌的體驗遊程，成為鄰近東勢國小等學校最佳的戶外教室。以社會企業為主體的商業經營模式，不僅為在地農場業者開拓新興商機，也讓停滯已久的社區整體營造，得以從產業面與社福面雙管齊下，重新建立良善的循環。

農村水保署透過農村再生協助環境營造，強化生活機能及產業特色。
農村水保署透過農村再生協助環境營造，強化生活機能及產業特色。

東片社區發展協會理事長黃日禓是社區永續發展的重要推手。
東片社區發展協會理事長黃日禓是社區永續發展的重要推手。

東片村翻轉檳榔園困境，積極發展可可、桑葚、諾麗果等多元農產業。
東片村翻轉檳榔園困境，積極發展可可、桑葚、諾麗果等多元農產業。

由寶石村八大農場業者與屏科大學生共同開發的食農教育桌遊教具。
由寶石村八大農場業者與屏科大學生共同開發的食農教育桌遊教具。

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