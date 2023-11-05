從通路端逆流而上 百年農生種子行 農民排隊買高麗菜種子 不僅是追憶
【文／余麗姿 攝影／吳尚鴻】
傍晚時分來到農生種子行，正好有下田忙碌後的農友走進店裡，第四代經營者蔡珵旭的夫人廖麗華親切招呼客人，「你種2分地的甜豆，一個洞4、5顆種子，甜豆的種子千萬不要泡水，泡水會爛掉。」她熱情推薦：「大陸妹、Ａ菜、湯匙菜（青江菜）、刈菜（芥菜）都好種。」
農生種子行店面不到10坪的空間裡，卻有高達200多個種子品種。進門牆上掛著兩張老照片，題著：「（民國）84年1 月2 日李總統登輝先生視察本班分級包裝作業情形」、「李總統登輝先生與蔡易新先生家屬合影留念」。蔡易新是農生種子行第三代經營人，獲1987年十大傑出農家（神農獎前身）、曾是長期領導溪湖蔬菜產銷班第12班的班長。廖麗華表示，當時12班是全臺灣第一家做生鮮處理、供貨給超市通路的， 總統特別來參觀；蔡易新先生和12班佳績也曾登上1994年的《豐年》雜誌44卷第18期封面報導。
引進良種風靡農民 「還沒開門就有人在排隊」
蔡珵旭表示，阿祖蔡天恩從前在鹿港畫燈籠，燈籠有淡旺季，淡季找生意做，找種子賣給農民，生意比本業還好，1916年蔡天恩在鹿港創辦「榮德種子行」，1958年第二代蔡文卿展店彰化取名「農生種子行」，1972年再於彰化溪湖展店，同時在中部開立三家種子行。由於城市化及區域性質改變，目前只有溪湖農生種子行持續經營。
蔡珵旭的弟弟蔡東林表示，早年受過日本教育的阿公蔡文卿，用日文書信往來聯絡，並搭船到日本引進種子回臺試種，檢視臺灣氣候條件是否適合；挑選出適地適種的品種後，農生就跟日本方面洽談爭取臺灣總代理，進一步取得種子訂單，包括高麗菜「夏峰甘藍」，內銷售跟推廣。
農生種子行的高麗菜和白菜種子栽種後的生長勢、產量、抗病及口感，獲得農民及消費者的喜歡。蔡珵旭回憶：「在彰化開店時種子進來前，我們會通知全省各地客戶到貨時間，遠從臺東、屏東的客戶，都要提早一天搭火車到彰化住旅社，就是要爭取成功白菜的種子配額。」廖麗華也指出，在溪湖賣夏峰品種時，「門還沒有開門，就已經有人在排隊了。」
種子買賣得到領悟 邁向育種培育「雪翠」系列
自1970年左右，農生引進夏峰種子後，攻下南臺灣高麗菜市場，從嘉南平原一直到屏東。夏天7月種植，9月底就能夠收成。在雲林、彰化附近農戶，農生直接做零售，較遠的南部則是採用批發。夏峰一躍而起引起其他生意人注意，代理商農生面臨市場競爭衝擊。蔡東林表示，當時臺灣有些業者也到日本與源頭接觸，希望能建立好關係，帶種子回臺銷售。
「從長期銷售種子經驗裡，我們上了寶貴的一課。」蔡東林表示：「夏峰品種握在日本手上，對於國內銷售無法順利排程，國人一定要掌握自己的品種和關鍵技術，才能擁有控制權；就像臺灣這幾年晶片的發展，種子像晶片一樣，它就是個核心，核心的關鍵就在種子裡。」約在1975年前後，農生種子行跨越新的里程碑，開始投入高麗菜育種。
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