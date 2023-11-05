嫁接育苗場 掀小番茄栽培風潮 做農業「服務業」 建構標準場域「幫農民賺錢」

【文／游昇俯 攝影／黃名毅】

入秋的9月中，白天氣溫仍節節上升，嘉義縣太保市上盛育苗場裡農友車輛進進出出，場主侯嘉靖講沒兩句話就忙著接待來客，確認訂單、取苗，理貨給客戶。

侯嘉靖表示，太保溫室栽培超過200公頃，農友大多種小番茄，現在是主要種植期，明年4、5月再接著種兩期甜瓜（美濃瓜），品種包括白皮的「嘉玉」、綠皮的「翠妞」。種植小番茄每分地約有50萬元淨利，甜瓜2期20萬元，1分地溫室每年大約能賺進70萬元淨利，農民因此趨之若鶩，育苗場的工作就是配合農民生產作育苗。

番茄嫁接強化青枯病抗病力 上盛成番茄嫁接苗發源地

國內登記的種苗業者約8千多家，其中約近2百家的育苗業者，培育蔬菜種苗種類以甘藍（高麗菜）、結球白菜、花椰菜的十字花科；番茄、甜椒的茄果類；南瓜、胡瓜、苦瓜的瓜果類；蔥、芹菜、韭菜的葉菜類；以及萵苣、洋蔥、黃秋葵等其他類蔬菜為大宗。

相較早年「作畦栽培」的土拔苗，國內育苗業自78年引進「穴盤育苗」技術後，可培育出病蟲害少、生長整齊的種苗，是一大革新。作物透過嫁接，可提升嫁接植株抗病性及環境適應力，乃至增加產量品質，育苗業也將嫁接技術應用於種苗培育上。日治時期就存在的西瓜嫁接栽培，會使用扁蒲、南瓜等作為根砧，以減少土壤傳播疾病危害；苦瓜栽培也會使用絲瓜或南瓜作為根砧，提升抗病性、增加產量。

嘉義是國內番茄栽培最大產地，番茄容易受到青枯病、萎凋病及根瘤線蟲等威脅，亞蔬–世界蔬菜中心（亞蔬）1996、1997年間研發以抗青枯病茄子作為根砧嫁接番茄接穗的育苗技術，讓番茄苗可抗青枯病、線蟲等病蟲害，降低連作障礙，嘉義番茄育苗產業因此獲得飛躍性進展。

侯嘉靖早年從嘉義農專農場管理科畢業後，曾在農藥行擔任營業員，同時做番茄、瓜類等栽培，之後轉往農友種苗公司嘉華育苗場任職；隨著第二個孩子出生，為了照顧家人，1994年才決定與太太賴淑惠自行創業，成立上盛育苗場。

上盛育苗場取得亞蔬技術後，成為全臺第一家番茄嫁接育苗場，此後亞蔬推廣番茄嫁接苗也以上盛作為推廣場域。

9月是番茄重要種植期，上盛育苗場一早就有許多農友前來領取訂購的番茄苗，上盛場長侯嘉靖（右）忙著協助種苗裝車。

（資料來源／種苗改良繁殖場；製表／黃煒婷）

嫁接苗助攻小番茄栽培 「玉女」嫁接苗推升溫室栽培風潮

早期小果番茄栽培「聖女」、「試交2號」等品種，夏天則種較耐熱的「四季紅」。賴淑惠表示，當時聖女番茄實生苗一株1.2元，嫁接苗多出茄子根砧及嫁接人工成本，賣4元；由於嫁接苗生長比實生苗慢、又貴2.8元，起初不受農民青睞。直到試種後發現果實色澤較深、風味更甜且採收期更長，農民才轉而指定購買嫁接苗，「行口（收購鮮果）也認嫁接苗的一箱多100元。」

以前國外引進栽培的小果番茄品種硬度高、甜度低，消費者因此沒有吃小果番茄的習慣，直到農友種苗公司1990年育成果實小、糖度高的「聖女」，才打開國內小果番茄的消費市場。農友種苗2000年育成皮薄、糖度更高的「玉女」番茄，讓溫室栽培小番茄攀向新高峰。

上盛育苗場在取得亞蔬中心番茄嫁接技術後，成為全臺第一家番茄嫁接育苗場。

「玉女」小番茄是現今溫室栽培的主力品種，是上盛育苗場成立以來不變的主要品項。

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