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品種銷售海內外 業界龍頭「農友種苗」 研發力根留臺灣 亞熱帶氣候成育種優勢

聯合新聞網／ 豐年
農友種苗研發長張佳惠指出，為保持核心競爭力、不讓研發成果外流，農友種苗的品種研育、親本採種仍在臺灣進行。
農友種苗研發長張佳惠指出，為保持核心競爭力、不讓研發成果外流，農友種苗的品種研育、親本採種仍在臺灣進行。

【文／游昇俯　攝影／吳尚鴻】

農友種苗公司創立於1968年，以培育西瓜種子起家，曾研發出全球第一顆無籽西瓜。至今培育各類蔬果品種逾3千多個，是國內規模最大的種苗業者，不只在臺灣農業栽培上有很高市占率，其種子銷售170餘國，約占全球8成國家，有「農業界的台積電」之美譽。

代工採種地臺灣 長出育種研發中心

「農友種苗在東南亞國家海外採種、生產雜交一代（F1）種子，但研發的核心競爭力根留臺灣。」農友種苗研發長、副總經理張佳惠說明，產業發展下雖已跨國分工，在臺灣的農友種苗總公司負責品種研發，但為保護研發品種成果，生產F1種子所需的親本，仍維持在臺灣繁殖、採種。

1960至1980年代，由於臺灣工資低廉、氣候條件適宜、擁有良好的採種技術等因素，曾是歐美日等國際種苗業者委託採種的熱門國家；1980年代中期以後，隨著國內產業結構改變、工資上漲、農業勞動力短缺，國際種苗商才將採種業務轉移，到工資相對低廉、勞動力充沛的中國及東南亞國家發展。

國內少數掌握採種種原及技術的種苗業者，則在1980年代前後逐漸轉型為能夠開發品種、繁殖生產種子的企業公司，農友種苗即是其一，屬於種苗產業上游龍頭業者；而和國外企業相同，臺灣這類具有育種、採種技術的種苗商，也陸續在1980年代後，轉向低成本國家委託採種業務。

位於高雄市大樹區竹寮路的農友種苗公司總部，商品倉庫控制在溫度20℃、溼度40%條件下，貨物架上一罐罐沙拉油鐵桶式的容器，盛裝的便是其在海外生產、準備再外銷全世界的種子；8月底的這個時間，架上沒有一半滿，要等秋作結束，新的種子才會陸續運送回國。

每一批在海外生產、採種送回臺灣的種子，會在此進行篩選、調製、包裝。實驗室裡有儀器測試種子含水率，確保乾燥到一定程度以利於儲藏；還有一座座分別設定恆溫20℃、25℃、30℃的「生長箱」，用於測試不同作物種子的發芽率。農友種苗對每批種子發芽率的要求依作物不同，平均在85%以上。

農友種苗總公司除了作為研發中心，也負責種子品質管理、調製包裝等業務。
農友種苗總公司除了作為研發中心，也負責種子品質管理、調製包裝等業務。

鐵桶裝的都是經品管、調製後的種子，準備再銷售至國內外市場。
鐵桶裝的都是經品管、調製後的種子，準備再銷售至國內外市場。

維持競爭力 育種投資占年營收20%

種苗市場向來有「贏者全拿」的現象，在個別作物中，優異的品種往往具有絕對領先的市占率，農友種苗許多品種不僅在國內市場表現強勢，在海外市場依然，甚至能改變當地的消費習慣，創造新的市場需求。

張佳惠舉例，中國以前將番茄視為蔬菜，只吃牛番茄這類大果番茄，「農友種苗」將小果番茄「聖女」推廣過去，改變了他們的飲食習慣，開始拿「聖女」番茄當作水果吃，進而將小果番茄這類作物稱作「聖女果」，卻不叫「番茄」；西瓜品種「黑美人」（Dark Belle）推廣印度、越南等地，也一舉取代當地舊有的固定品種（OP），讓墨綠果皮、深紅果肉的西瓜成為市場主流，甚至之後其他品種的西瓜也開始被稱作「黑美人」。

品種是種苗業核心競爭力所在，農友種苗每年將20%以上營收投資在育種。張佳惠說，國際排名前十大種苗商幾乎盡是家族企業，因為種苗是需要高度研發投入的產業，「股東不會接受耗費10年去做一個可能無法賺錢的東西（育種）。」但育種需要長時間的累積，「光是有錢，也無法造就一間種子公司。」

對品種選育的高度投入，自1975年至今，農友種苗已在「全美園藝新品種比賽」（All-America Selections, AAS）拿下19面優勝獎牌。AAS獎有「園藝育種界奧斯卡獎」之稱，推崇具創新、趣味性的品種選育，農友種苗去年育成的迷你西瓜品種「MINI BALL」亦深具這種特點。

農友種苗研發的眾多品種產品早已進入國內外飲食生活、影響農業生產。
農友種苗研發的眾多品種產品早已進入國內外飲食生活、影響農業生產。

短期育種搶市場 中長期著眼耐逆境、抗病害

單果重約1臺斤，只有壘球般大小的MINI BALL，讓不少人初次見到都直呼「可愛」。MINI BALL糖度約9～10度，走清甜路線，且果皮極薄，連皮食用都沒問題；宛如縮小版西瓜的外型極具特色，讓它可主攻高價禮品及小家庭、個人食用的市場。

　西瓜育種是農友種苗「傳統」強項，圖為農友種苗最早獲得AAS獎的西瓜品種「金蘭」、「寶冠」和授獎證書；兩次獲獎相距16年亦可窺見過去育種之費時與不易。
　西瓜育種是農友種苗「傳統」強項，圖為農友種苗最早獲得AAS獎的西瓜品種「金蘭」、「寶冠」和授獎證書；兩次獲獎相距16年亦可窺見過去育種之費時與不易。

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