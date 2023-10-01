大田農機電動化先走附掛式 碳匯農機對環境友善更高效

【文／葉小慧、劉安倫、吳秉容 攝影／王士豪】

「農業的進步脫離不了農機。」夏季時刻日正當中，水稻田邊的隆源農機廠內，台灣農機工業同業公會（簡稱農機公會）前理事長、現任監事楊建生在談到電動農機前，對農機與農業的關係下了這樣的註腳。

臺灣農業機械化70年 讓下田省工也省力

「農機在幫農業進步，但是你看到了農業，卻看不到農機，因為它是幕後功臣。」楊建生指出，現代農夫整地不再是拿著鋤頭，而是開曳引機去整地；播種時則是插秧機或播種機或是植苗機；採收時則是採收機。「因為我們要省工，不然人要做到死嗎？像現在太陽很大，所以農機變成有冷氣，沒冷氣沒人要去。」就算沒有冷氣的農機，如附掛秧苗的插秧機，插秧速度可以很快，「對面那塊大概3分地，用插秧機不到30分鐘就插完，如果是一個人，大概要將近1～2天。」

臺灣引入農機最早從1953年開始，至今已70年。省工、省力是農機走入農業的主要原因，因應現代科技快速進步，農機順勢不斷進化為電動化、智慧化乃至於無人化，讓農機的操控性更加多元，除了因應農業人力不足的困境，更幫助農民解決田間管理問題，以獲得最大利潤。

「我爸爸國小畢業就去做（農機）了，從學徒開始。」楊建生說，隆源農機成立於1968年，當時政府已推動農業機械化15年，並開始引進日本水稻插秧機，隆源農機即提供維修服務，「那時候維修廠也就是農機行很少，所以服務範圍很廣。」在沒有高速公路，路面又是顛簸石子路的環境中，最遠曾經服務到屏東鵝鑾鼻的客戶，可說無遠無屆。

「從整地、放水、灑肥料、整平到插秧，都有農機可使用，其實做水稻是最省工的。」楊建生感慨，因為休耕政策的實施，讓水稻耕作面積大幅減少，卻同時影響了農業相關供應鏈，「不種的話機器就沒用，我們做零件的就沒了，賣新車（農用車）的就沒了，修理店沒這個生意，再來是賣油、賣螺絲、賣農藥、賣肥料，連帶代耕的人也沒有生意。」因此接手隆源農機之後，他也轉向旱田作業，並取得農業部花蓮區農業改良場技轉，開始生產附掛式旱田播種機。

隆源農機的附掛式旱田播種機，仍持續不斷的研發改進，可應用的作物相當多元，最小可種紅蔾、芝麻、菠菜、米，最大可種花生、玉米，「只要需要播種的作物幾乎都可以使用，很容易調整株距跟行距，種不同作物只要稍微調一下就好。」楊建生說明，一般種子種植步驟是挖洞、放入種子、疊土、再用腳踩一下，讓土壤跟種子密合以利發芽，這機器則是四合一，只要開過去，動作就完成了，「以1分地來說，一個人必須種一整天，但這機器30分鐘就能完成。」

楊建生不斷改進播種機的播種盤，讓只要是需要播種的作物都可以使用。圖為楊建生收集的作物種子庫，從大到小相當多元。

電動農機政策上路 扭力與續航力是落實關鍵

近年極端氣候頻仍，氣候變遷議題受到重視，世界各國明確訂定減碳目標。傳統農機大多使用汽柴油，是農業碳排主要來源之一，因此各國鼓勵農民使用減少碳排的電動農機，若使用太陽能或風力等再生能源作為農機充電電力來源，更能達成節能減碳效果。

外界質疑電動農機的減碳功效，農業部農糧署農業資源組組長黃俊欽回答得斬釘截鐵：「一臺電動割草機能減的碳，比起一臺Gogoro（電動機車）更高！」配合環境部溫室氣體排放量增量抵換處理原則，加速農業部門減碳成效，農糧署今（2023）年除了推動「112年省工高效及碳匯農機補助實施計畫」，再加碼「汰舊燃油農機換購電動農機補助措施」，鼓勵農民積極加入與支持減碳的行列。

楊建生表示，農機公會正與工業技術研究院（簡稱工研院）嘗試了解電動農機與傳統農機的差別，「先不談價格，先談功能。第一個部分是動力核心的轉換。」他直言農機業界擔心的是扭力問題，從燃油引擎到電動馬達，農機業界希望能提供不只對等的扭力，而是更多：「希望是多20％。」才能讓農民在實際操作時，覺得用電動農機更有力，值得去更換。

「其次是續航力。」楊建生說明，續航力牽涉的是電池的耐久度以及電池的價格，無論未來是鋰電池更加普及，或是有更好電池的出現，或者電池價格下降更多，對於農民汰舊燃油農機換購電動農機的驅力都是正向的，「整個電機產業未來趨勢就是電池的價格會降，我們樂見其成。」

他進一步指出，在電機動力三電（電池、馬達、控制器）組成中，最重要的其實是控制器，要能配合農機低轉速、高扭力的特性，開出控制器的規格，「控制器不一定是最貴的部分，但比較不好處理，主要是廠商有沒有意願要做這一塊。」同樣有規格制訂需求的還有電池，農機公會也已與台灣電池協會共同討論農機電池的標準規格，「規格訂的好，大家要更換就很方便，同時也涉及安全問題。」

農業部農糧署列入農機補助的碳匯農機類型。

臺灣農機電動化已有實例 大型農機先走油電混合

楊建生話鋒一轉表示，其實現在使用電動農機的人不少，「電動農機不是因為補助而存在，之前就已經有了。」他舉例，東林電子電動割草機就是臺灣最早投入電動農機的廠商之一，銷量也越來越好，「他們的主要客群是學校。」因為傳統割草機噪音很大，工友必須選擇在上課前或下課後進行，但有了電動割草機，上課間也可以進行，工友可以早早下班，因此在政府與學校機關占比很高。

※本文未完，欲閱覽全文請詳見《豐年雜誌》。

※更多精彩內容請詳見《豐年雜誌》。

※瞭解更多，歡迎前往《豐年雜誌粉專》。

※本文由豐年雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。