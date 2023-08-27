廢棄文蛤殼轉世再生 終結世代汙染 口湖鄉踏出第一步

【文／顏怡今 攝影／楊為仁】

雲林縣是臺灣文蛤的養殖重鎮，範圍集中在台西、麥寮、口湖及四湖，總面積約3,300多公頃，產量約3萬多公噸，產值高達17億元，是臺灣沿海重要經濟產業。其中口湖鄉是雲林縣文蛤最大產區，全鄉九大養殖漁業生產區（簡稱養殖區）面積達2,000公頃，1,600口養殖魚塭中，文蛤養殖高達7成。不過口湖鄉文蛤創造傲人產值的同時，也累積天量的廢棄蛤殼，如何妥善處理令地方感到頭痛。

在此同時，近幾年氣候變遷因素衝擊，儘管在地養殖技術純熟，仍連年發生重大災損，今（2023）年文蛤大量暴斃，死亡率更達8成，甚至全軍覆沒，看著池底「開口暴斃」的文蛤，養殖戶叫苦連天，忍不住求老天爺留口飯吃。

口湖鄉長李龍飛指出，過去文蛤養殖最怕「3、6、9」，也就是季節更迭的農曆3月、6月和9月，但近年氣候異常，溫度變化速度快，文蛤因而大量死亡。除了氣候因素，文蛤基因弱化、養殖池老化以及養殖密度等都是造成災情的因素。面對今年文蛤養殖的重大災情，口湖鄉公所除了第一時間開啟災損速報，也提醒養殖戶，撈除廢文蛤後必須進行消毒、曝曬等程序，確保塭池環境，以免災情持續擴大。

鄉公所要面對的不只是文蛤養殖的災情。根據統計，雲林麥寮、台西、四湖及口湖4個重要文蛤產地，每年約有3千公噸以上的廢文蛤殼，數量已相當驚人，今年突如其來的大量暴斃，鄉公所自然要繃緊神經，嚴防短期內暴增的廢棄文蛤造成地方汙染。

口湖鄉長李龍飛上任後積極分區設置臨時堆置場，讓養殖戶就近運送廢棄文蛤集中處理，避免隨意棄置造成環境汙染。

受極端氣候等因素影響，口湖鄉2023年文蛤災情嚴重，養殖池裡文蛤大量暴斃。

覓地闢建廢蛤殼暫置場 方便養殖戶就近運送

李龍飛指出，口湖鄉3、40年累積下來的廢棄文蛤可用「天量」來形容，過去這些廢棄文蛤被隨意堆放在魚塭旁，或是偏僻道路旁，不僅有礙鄉村容貌，更孳生蚊蟲、散發出惡臭，引發民眾的不滿。

現在口湖鄉許多馬路旁仍有成堆的廢棄文蛤殼，新港北養殖區主委李永鴻自嘲說：「口湖鄉有很多路面的鋪設經費，都是上千萬！」他口中所說「上千萬」，指的就是長年積累而成路面的廢文蛤殼所損失金錢。跟著李永鴻來到養殖池旁的小路，果然路面清晰可見文蛤殼，李永鴻說，如果往下挖，會發現更多文蛤殼！而當初可能只是隨意棄置，無心插柳鋪成的文蛤殼路面，改善了原本溼滑的泥地，則是意外優點。

下崙養殖區主委李毓文無奈的說，廢文蛤殼是口湖鄉存在已久的問題，如果我們這一代不解決，後代子孫將承受更龐大的壓力。為了解決廢文蛤殼問題，雲林縣政府於2021年底斥資750萬，在口湖鄉下崙村箔子寮漁港旁設置約1公頃的殼貝類廢棄物暫置區，但口湖鄉文蛤養殖區分布遼闊，養殖戶在損失慘重、欲哭無淚的情況下，還要他們再花一筆額外的運費，將廢棄文蛤載到下崙，實在有點困難。

因此，李龍飛積極在其他區尋找閒置空地，繼去（2022）年12月設置台子暫置場，處理附近台子、蚶仔寮村的廢文蛤，今年又新增下湖口暫置場，就近處理水井、湖口村的廢文蛤殼，另外金湖區暫置場則負責處理港東、港西等村的廢棄文蛤。養殖戶將廢棄文蛤送到就近的暫置場，再由清潔隊載運到箔子寮的暫置區統一安置。

口湖鄉路邊常見成堆廢棄文蛤，不僅有害環境衛生，更影響鄉村容貌。

用廢棄的文蛤殼鋪出的道路，部分溼滑的地面因此獲得改善。

下崙村箔子寮漁港旁設置的殼貝類廢棄物暫置區，面積約1公頃，是口湖鄉重要的廢文蛤殼堆置處。

殼貝類廢棄物暫置區堆放來自口湖鄉各養殖區的廢棄文蛤殼，數量多到堆成小山丘

雲林縣口湖鄉設立的3個漁業廢棄物暫置區以供文蛤殼棄置。 （圖片提供／雲林縣口湖鄉公所）

把價值找出來 尋求外援澈底去化蛤殼

有了4座暫置場，加上各區主委大力的宣導，口湖鄉今年雖出現史上最嚴重的文蛤養殖災情，卻未造成大量廢棄文蛤亂丟的汙染。儘管如此，李龍飛不以此為滿足，他認為，去化的唯一出路是再利用，唯有找出文蛤殼的價值，有效再生利用、創造農廢經濟，才能澈底解決口湖鄉廢文蛤問題。

青蚶養殖區主委吳明聲指出，近幾年有業者將文蛤、牡蠣等貝類加熱研磨做成碳酸鈣，不少漁民利用這些碳酸鈣來改善養殖池底土、平衡水質pH值，成效還不錯，加上價格遠比傳統使用的石灰便宜，是可以發展的方向。

李永鴻則建議，台糖在臺南永康設有牡蠣殼製成碳酸鈣的生技材料廠，將各類牡蠣殼回收清洗加熱後碎化，較粗的可作為園藝用土或拌入飼料，較細的則可用來改善養殖池的底土環境，做到回收再利用的循環經濟效益。

在聽取各養殖區代表的意見後，李龍飛決定親自率團拜會台糖，商討合作可能。李龍飛說，如果台糖願意來口湖鄉設廠，鄉公所可協助取得設廠土地，一方面減少碳足跡以達到零排碳，另一方面也可省下運送經費、降低成本，就地取得口湖鄉「取之不盡」的文蛤等貝殼類做為原料，再生產的碳酸鈣直接賣給在地養殖戶使用，幫助改善養殖環境，減少災損、創造更大的產值。

他表示，這項合作案若能實現，將有助台糖公司CSR企業好感度，更重要的是，一舉解決口湖鄉世代頭痛的廢棄文蛤處理問題。

文蛤殼的多元利用價值。 （資料來源／各研究與相關報導；整理／何奕德；製圖／王思勻）

鄉長李龍飛邀集各養殖區代表，商討如何有效去化廢棄文蛤殼。

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