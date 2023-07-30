臺灣芒果總動員 喚醒夏日的味覺

【文．圖／楊淑芬】

土檨仔的滋味

在沒有美味碩大的愛文芒果前，我們吃的都是「土檨仔」，最初的記憶是爸爸拎來一桶土檨仔，盛來一盆水，全家人圍蹲著，吃法就自由自在，可以一邊撕皮一邊啃，可以剝得乾乾淨淨再整個塞到嘴裡；我是家裡最小一個，爸爸把芒果敲爛，撕下小口，用吸的，芒果汁吸乾，再撕皮慢慢啃，入口那濃甜的原汁啊，就是我心目中父親對小女兒最深的感情。

徒手吃芒果一定會汁液四流，土檨仔果汁特別飽滿，那一盆水就是一面洗手一面洗臉，爸爸不在家的日子，哥哥們也如法炮製，一桶土檨仔一盆水，一邊搶吃一邊洗，一直是我們家最正宗的吃法。吃西瓜也是，爸爸都直接對剖，哥哥們抱著一半，我和爸媽一半，用湯匙你一口我一口的挖著吃，那個年頭哪有什麼公筷母匙。後來家裡搬到臺南市，土檨仔不再隨手可採，市場上根本買不到，多年後有一次難得買回一大簍，兒時記憶全部回來了，我也是盛來一盆水，把朋友、孩子們都叫來圍坐著大快朵頤，從此落了個吃法豪邁的美名。

清治時代來臺採硫的郁永河說：「不是哀梨不是楂，酸香滋味似甜瓜，枇杷不見黃金果，番檨何勞向客誇」，說的一定不是甜美可人的愛文，酸香似甜瓜，應該就是土檨仔的滋味。

土檨仔除了黃熟了吃，青芒果的時候醃起來，又酸又鹹，用來煮湯，煮俗稱「飛烏仔」的飛魚，那滋味遠勝現在吃到的鮮魚湯；青芒果殺青後醃糖，酸酸甜甜，有個浪漫的名字「情人果」。

芒果在臺灣

芒果從英文原名mango而來，學名Mangifera indica .L.，原產於印度，為漆樹科（Anacardiaceae）熱帶果樹，根據文獻記載，印度栽培芒果始於4千多年前，在西元前4、5世紀傳入馬來群島，1 6世紀經葡萄牙人輸入東非、西非再轉入巴西，1 7世紀上半葉傳入菲律賓，1 8世紀末期經英國人傳入牙買加，1 9世紀初經西班牙人由印度及菲律賓分別引入墨西哥，1883年再由墨西哥傳入夏威夷及佛羅里達州而進入美國。目前東南亞國家如印度、緬甸、菲律賓、馬來西亞等以及中東、澳洲、東南非洲、夏威夷、中南美等地都有商業性的栽培。

芒果全世界年產量約1 , 4 0 0 萬公噸，大部分供應內銷，極少部分外銷。根據聯合國農糧組織統計資料顯示，2001年世界芒果總產量2,500萬公噸，收穫面積達300萬公頃。

臺灣的芒果最早在荷蘭時代開始引進，種植於臺南市的六甲區，據傳官田、新化、左鎮還有幾棵上百年歷史的芒果樹，目前栽種面積為2 , 1 0 0公頃，主要分布於臺南、屏東、高雄等地。日本時代亦曾自日本及印尼引進不同品種芒果。1954年中國農業復興聯合委員會（簡稱農復會）自美國佛羅里達州引進愛文（Iwrin）、海頓（Haden）、吉祿（Zill）、肯特（Kent）與凱特（Keitt）等5種品種試種，後來逐漸馴化成為適合臺灣的道地水果，加上勤奮的農民創意十足育種，造就百花齊放、百家齊鳴的芒果天堂。

香氣濃郁的土芒果，是許多人舌尖上的美味記憶。

土芒果花。

臺灣主要芒果品種 （圖片提供／農業試驗所鳳山分所熱帶果樹系主任邱國棟，製圖／豐年雜誌）

眼花撩亂 芒果總動員

認真說來，臺灣有數十種芒果，在玉井青果市場走一圈，一定要不斷諮詢才能大體識之，除了國外引進的品種，有趣的是育種者還以自己名字命名。

不要懷疑，愛文芒果一定是「叫我第一名」，皮紅肉黃，香氣濃，紅通通的外表像蘋果一樣，別稱是「蘋果檨」，目前全臺灣產量最多，外銷內銷都占第一名，也被稱為「盛夏紅寶石」。夏天吃一個冰涼甜美的愛文， 人生最大享受莫過於此； 1 9 5 9年玉井農會的鄭罕池先生闢出家裡的田地提供試栽愛文，造就今日愛文風光，他被尊稱為「愛文芒果之父」。

碩大金黃的金煌芒果是由高雄市六龜區的黃金煌以「懷特」加「凱特」育成。果實長形碩大如木瓜，優點是果肉多、纖維細，但芒果味不像愛文那麼濃郁。市面上的芒果冰、芒果冰沙多使用金煌芒果。金煌芒果不可採收在欉黃，因為全熟的果實果肉會產生爛熟劣變，都以採收硬熟果為宜， 成熟度7 ～ 8 分熟， 再經人工催熟，催熟後的果皮色澤正如其名「金煌」，呈現金黃閃閃。

由臺南玉井鄉的郭文忠先生以「金煌」加「愛文」培育而成，以玉井及名字首字取名為「玉文」。兼具金煌大果粒、愛文香氣與甜度的特色，果實顆粒介於兩者之間；成熟後的果皮是討喜的紅色，甜度比愛文還要高。

夏雪又名「高雄3 號」， 也被稱為「芒果的ＬＶ」，不像愛文等是引進的外國品種改良，夏雪完全由國人研究培育而成，是全臺第一顆註冊專利的芒果；不過價格也較高，約為一般愛文的3 倍價。夏雪芒果產量逾半在臺東，特色是果實大、果肉率高且果核小，吃來有的濃郁土芒果香氣。

黑香芒果是眾多又紅又黃的芒果中唯一的綠皮芒果，在日本時代就已經引進，但是當時因不能適應臺灣水土， 2 年才能收成一次， 不符經濟效益，經多年改良後才逐漸適應臺灣環境。黑香果實有特殊的龍眼味，成熟期約在7 月中下旬以後， 屬中晚熟品種， 催熟後也不轉色， 但果肉深黃色，聞之有一特殊香味，因此暱稱為「黑香」。

芒果中政治味最濃的要屬「農民黨一號」， 1 9 8 1 年由嘉義農民張銘顯以「愛文」和「懷特」雜交育成，因為他當時為農民黨主席，因此命名為「農民黨」， 該品種四季均會結果，又名四季檨、四季芒。當年張銘顯為推廣農民黨一號芒果，曾參加世界各項果品競賽，並贏得美國匹茲堡國際競賽園藝組和食品組兩面金牌，還獲得美國專利。現在張家果園包裝盒上的「世界上最好吃的芒果」，便是張銘顯為受國際肯定的自家芒果所下註解。張銘顯除了育種出農民黨一號，還有一種雞蛋大小的「福爾摩沙一號」，差別在於有無授粉完全，授粉不完全的花就會結成較小的果實，稱為福爾摩沙一號。

凱特芒果是臺灣最晚熟的品種，俗稱九月芒果、九月檨。凱特芒果的形狀呈現橢圓，類似愛文，不過果粒比較大。果皮顏色由下至上是綠色與黃色的漸層，有些果實上半部會有一抹粉紅； 主要會因為種植時套紙袋的顏色不同而有不同果色，一般以金黃色較常見。凱特芒果的果肉纖維較少， 特色是吃起來甜中帶酸、不膩口，靠近種子的果肉會稍微酸一些。因為凱特芒果在尚未熟透就會採收，買回家後要放置3～5天自然退酸、後熟會比較好吃。

玉井芒果市場的紅寶石，愛文芒果。

盛放的愛文芒果花。

黃澄澄的金煌。

剛剛從樹上摘下的夏雪，乍黃還綠，仍帶絕色。

有龍眼味的黑香芒果。

玉井的果農賴永坤

玉井是「芒果之鄉」，丘陵地形有特殊的白堊地質，四面環山中間形成天然盆地，南部的日照充足，又有豐沛的雨水， 1 9 6 1 年後由美國引進的西洋品種芒果在玉井試作成功，果農的勤奮經營，加上技術的精進，品質與日俱進。夏天時候行經玉井，滿山遍野都是芒果，令人垂涎欲滴，芒果之鄉美名不脛而走。

蜜旺果舖的賴永坤，從小在玉井芒果園裡長大，臺灣大學商學系畢業後在臺北從事貿易，心中念念不忘還是家中那一大片果園，2 9歲那年回到玉井，和父親一起種芒果，鄉親們笑著說「種檨仔那要去讀臺大」，在不解和訕笑中，賴永坤硬是為玉井芒果打出另一番天地。

賴永坤為了解決每年芒果生產過剩的問題，投入果乾研發，目前自家的芒果園已有7 甲地， 契作的農地更多， 達到2 0 甲， 每年大約要收成5 0萬斤的芒果。他的做法是採收後保持新鮮立即冷藏，再以低溫烘烤，用最少的糖漬達到最大的效果，薄薄的一層糖鋪在果肉外層將其封住，長時間的低溫耐心烘烤，將芒果香氣封存。保留了芒果的香氣與口感，新鮮芒果該有的香酸甜潤全都活生生重現，純正自然的水果風味又加上薄糖烘烤後的微焦香氣，餘韻在口中久存不散。

取名「蜜旺果舖」其來有自，賴永坤說在印度芒果是聖果，也是愛情果實，名為「蜜旺子」，由此引申而來。說起芒果的故事，賴永坤雙眼發亮，芒果有很多含意，芒果代表愛情的專一，因為只有一個果核，果核和果肉又永不分離，金黃色果實則是富足與甜蜜，芒果果樹是長綠，表達永恆的愛意。

蜜旺果舖目前是全臺果乾網購第一名，各式的芒果乾如愛文、青芒果、凱特等，有含糖、不含糖、原味、甘梅等等口味，賴永坤還把製作果乾的技術拓展到鳳梨、香蕉、桑椹、火龍果、蓮霧、芭樂等；芒果盛產的季節他也有鮮果禮盒宅配到家，打開禮盒有愛文、黑香、金煌、蜜雪、玉文等等，一次可以吃上5種不同品種的鮮芒果，顏色不同口味各異，這樣的禮盒非常別出心裁。

賴永坤說這是自家有果園的好處，可以隨心所欲研究發展不同品種，他今年嫁接1甲地的紅蘭芒果，這種新品種果實碩大，香氣濃烈，非常適合做成果乾，今年嫁接，後年收成，他自己也非常期待新口味的果乾。

剛摘採下來的蘋果文芒果，果型大，長得像蘋果。

蜜望果舖的賴永坤。

蜜旺果舖果乾。

芒果好好吃

2 0 2 2 年芒果欠收， 今（ 2 0 2 3 ）年則是大爆發， 5 月之前全臺缺水，果農焦慮不已，還好梅雨來得正是時候，入梅之後，家家都準備豐收；臺南地區預計收成8萬9千多公噸，全國預計收成17萬公噸。

芒果好吃，吃法各不同。浮上心頭第一號是芒果冰，許多外地人到臺南一定要慕名來上一盤芒果冰，各家的吃法也大不相同，最傳統是以芒果冰打成雪泥，黃澄澄的一大盤，甜入心頭；也有以刨冰再覆上滿滿的愛文芒果，再加上一片情人果調味。

芒果和冰淇淋是天作之合，芒果削皮切塊後拿去冷凍，加入奶酪打成雪泥，挖成冰淇淋球，盛盤上桌就是貨真價實的芒果冰淇淋，冰晶口感讓人從頭涼到腳底板。

芒果沙拉也是許多人的早餐，芒果丁加上各式水果蔬菜， 甜美又健康；據說芒果和雞胸肉也是好朋友，加在一起爆炒，灑上胡椒鹽，又甜又鹹，別有滋味。

端午節之際，也有人以芒果做成芒果粽，芒果泥混上吉利丁，再以粽形結凍，只是不知屈原先生愛不愛這一味。

臺南固園黃家黃溪泉二媳婦陳瑳瑳的訪問紀錄《圓滿人生》描寫臺南公公吃芒果的講究，令人想到《紅樓夢》大觀園，書裡她說家裡的芒果都從仁德、關廟的農夫挑來賣， 他們家都是買最好、最新鮮， 稱為「挑面」，黃家永遠都是第一個挑，挑到最大、最甜、最漂亮、果肉最多的芒果。買好以後放到籃子裡等出黑點再吃，黃家削芒果還有專用的芒果刀。

陳瑳瑳說黃家的早餐，會以切得很薄的青芒果片，加上豆豉、蝦米、薑角再淋上醬油、香油和一點點醋，拌一拌非常好吃，這道菜很費功夫，通常只在上午配粥吃；陳瑳瑳記得辜振甫太太到固園時，端出來請她吃，辜太太盛讚非常特別非常好吃。

最令她吃驚是黃家吃飯配芒果，芒果季節每天餐桌上都削好一大碗公芒果，公公好禮的請她吃，她都不敢吃，在臺北娘家芒果是飯後水果，而且一人一個自己吃； 在臺南住久之後，她也慢慢習慣拿芒果配飯，甚至胃口不好時先吃芒果開胃後再吃飯。

看著書上這麼寫，覺得這位臺北媳婦總算入境隨俗，這真的是臺南人吃芒果的方式，我們家餐桌上也常有一盤清涼芒果用來下飯呢！

清涼的芒果冰。

臺南人餐桌上的芒果盤。

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