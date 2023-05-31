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瑪娃朝日本沖繩前進 華航、長榮航、星宇等4航空明飛沖繩航班取消

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中颱瑪娃逐漸向北轉北北東遠離，朝日本宮古、沖繩移動，星宇和虎航下午宣布，明天往返台北沖繩班機取消。圖／本報資料照片
中颱瑪娃逐漸向北轉北北東遠離，朝日本宮古、沖繩移動，星宇和虎航下午宣布，明天往返台北沖繩班機取消。圖／本報資料照片

中颱瑪娃逐漸向北轉北北東遠離，朝日本宮古、沖繩移動，星宇和虎航下午宣布，明天往返台北沖繩班機取消。長榮航空也表示，6月1日桃園-沖繩來回航班BR112、BR113取消。華航表示，取消6月1日、6月2日CI120/CI121桃園往返琉球航班。

星宇航空表示，6月1日JX870台北-沖繩、JX871 沖繩-台北取消。6月2日台北-沖繩航班將放大機型以A330-900飛航，航班時間調整至下午4時20分自桃園起飛，預計當地時間晚間6時55分抵達；返程航班晚間8時10分自沖繩起飛，預計晚間8時50分抵達桃園機場。

星宇航空說，其他航線維持正常營運，並將視天候狀況調整航班，籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排。

另外，台灣虎航也公布6月1日最新航班異動，包括IT230/ IT231 桃園-沖繩那霸往返航班取消；至於6月2日最新航班異動情形，包括IT230 桃園-沖繩那霸航班延後至6月3日當地時間上午9時起飛，且航班編號調整為IT2230；IT231 沖繩那霸-桃園航班，延後至6月3日當地時間中午12時30分起飛，且航班編號調整為IT2231。

交通部民航局指出，今日截至下午2時，國內線取消24架次、延誤1架次，國際暨兩岸航線未受影響。

瑪娃颱風

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