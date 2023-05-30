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颱風瑪娃北上 花東沿岸劃定246處警戒區

中央社／ 台北30日電

中颱瑪娃已發布海上颱風警報。中央災害應變中心今天表示，受影響的花東沿岸已劃定246處警戒區域，將加強勸導民眾禁止戲水及登山，同時花蓮縣和台東縣政府也開設應變中心。

中央災害應變中心上午召開第2次工作會報，中央氣象局首先報告表示，目前颱風警戒區域為巴士海峽、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島），相關航行和作業船隻應嚴加戒備，尤其今天東半部及恆春半島易有6公尺以上浪高，提醒民眾避免前往海邊活動。

另外，蘭嶼今天易有11至12級強陣風，綠島及澎湖將有10至11級強陣風；白天台中至屏東、金門地區有局部36度以上高溫機率。後續重點觀察為其路徑是否偏向台灣。

縣市應變中心開設部分，消防署指出，目前有花蓮縣（3級）和台東縣（2級）進行開設；花東沿岸劃定警戒區域，共計246處，加強勸導禁止戲水及從事登山活動。

海委會海巡署也針對岸際勸離部分報告，目前以東部（181人、62車）和南部（21人、14車）為主，尚未開發勸導書和舉發單。

交通部表示，今天海運共有7航線、26航次停航；東北角和東部海岸部分觀光景區已進行預警性封閉。

另外，因應颱風雨勢影響，可能發布黃色警戒路段有台8線（中橫公路）、台9線（蘇花公路、南迴公路）、台9丁線（舊蘇花公路）、台11線（海岸公路）和台20線（南橫東段），已完成預擬部署點、待命搶修。

農委會說，今天台北果菜批發市場交易都算平穩，將適時調節措施。

中央災害應變中心副指揮官、消防署長蕭煥章最後總結表示，颱風今天下半天和後續2天是最接近台灣時間，請花東政府持續針對警戒區注意、處理。

瑪娃颱風

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