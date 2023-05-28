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醫護自保 「閃」為上策

聯合報／ 記者沈能元許政榆陳雨鑫／台北報導

三總神經科醫師因未開立巴氏量表事件挨揍，再次挑起醫界對於醫療暴力的敏感神經。醫療機構中，最常發生醫療暴力的場域以「急診」最多，近年，急診為求自保，急診監視器架設台數通常為院內最多，同時也有保全人員進駐。彰化基督教醫院副院長周志中說，為求安全，多會告誡醫護人員，醫病溝通若開始出現火花，仍以「閃」為上策。

急診醫學會曾進行問卷調查指出，國內有百分之八十九的急診醫師、百分之七十三的護理師遭受過威脅，而有百分之卅七的醫師和百分之卅六的護理師，實際遭受過暴力攻擊。

急診醫學會理事長許建清表示，急診為了避免醫療暴力傷及醫護，多會演練以及教育員工，如何與心急的患者或家屬溝通，醫療暴力事件已降低許多。反而醫院病床區暴力事件較不易預防，因病房人力較急診不足，監視設備少，暴力發生時，不易在第一時間通報、蒐證。

周志中表示，患者失去理智時，難以正常溝通，他常告訴同仁，遇到衝突「先找一扇門」躲起來，遇到人要揮拳得立刻「閃」。面對醫療暴力，醫院若要協助同仁，唯有公物被破壞時，院方才能提告，醫護受傷則是由當事人提告。

部立桃園醫院代理院長陳日昌表示，家屬若不了解急診醫療處置流程，加上情急之下，口氣大多較急迫，家屬急、但醫療端按部就班，兩方緊張度就會升高，不過醫護大多會努力溝通。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，醫療暴力事件發生時，務必第一時間啟動保全或警民連線，並將施暴者及被害人隔開，要求各醫院進行訓練真正落實。

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