高檢署：診間暴力 未必妨害醫療

針對衛福部調查醫療暴力案件不起訴高達七成，高檢署表示，醫療法所規範的醫療暴力，其構成要件要有「妨害醫療行為」才有適用，多數案件可能只是發生在急診室或診間外，當事人儘管對醫護人有肢體或言語上的攻擊、脅迫，但當下並未妨害醫護人員執行醫療業務，只會構成刑法傷害或公然侮辱等告訴乃論之罪，因此才有多數案件因當事人未提出告訴，且不適用醫療法而獲不起訴。

有鑑於醫療暴力事件層出不窮，不僅對於醫事人員之人身、尊嚴造成重大危害，也影響一般民眾就醫權益，為遏止醫療暴力行為，我國增訂醫療法「妨害醫療罪」相關規定。

高檢署指出，新增訂的妨害醫療罪，屬於非告訴乃論罪，即便行為人與被害之醫療人員就傷害、妨害名譽等罪和解，而撤回告訴，但檢察官、法官仍要就妨害醫療罪的行為偵辦、審理，維護醫療人員權益。

司法實務上，妨害醫療罪的構成要件必須有妨害醫療行為，現今只要在醫療診間發生暴力事件，警方獲報就會在最短時間內前往排除，再依妨害醫療罪送辦。

事實上，警方在移送案件時，可能對於法律構成要件認識不足，未能考量行為人當下行為是否有妨害醫療業務執行，就逕行移送，導致「醫療暴力」案量增多。

高檢署指出，檢方偵查許多醫療暴力案件時，發現多數的犯罪情節雖然沒有妨害醫療執行，但 仍有對醫護人員造成傷害，檢察官也會詢問被害人意見，如果被害人要提出告訴，檢方仍會嚴查速辦，給予醫護人員安全安心的工作環境。