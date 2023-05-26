金管會不管P2P 只協助自律

im.B詐騙風波引發外界關注P2P借貸平台業的管理問題，金管會銀行局主秘侯立洋昨天表示，最快五月底將邀集具有代表性的大型P2P業者代表舉行座談會，金管會將協助業者組成同業公會。不過，銀行局強調「不是輔導，而是『協助』P2P業者成立公會」。

針對P2P平台由誰管理，中央銀行的研究報告指出，P2P的監管在世界各國都是金融監督機關的職責，央行總裁楊金龍日前在立法院財委會備詢也說，P2P是否由金融監理機關管理，「是時間早晚的事」。不過，這和金管會目前在P2P業者管理上的「角色定位」有相當的分歧。

侯立洋表示，若五月底之前來不及開座談會，六月初也有可能。金管會屆時將就四大面向輔導P2P業者成立公會。