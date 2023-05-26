批賴清德「零信賴」 侯友宜：拜託快查我

民進黨立委陳歐珀捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案退選，民進黨反指新北市長侯友宜與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松有多張合照。對此，侯友宜昨表示，「這個人我完全沒有印象」，歡迎民進黨趕快查。侯也強力回擊指民進黨主席賴清德「零信賴」，黑金無法掃除，奢談守護台灣？

針對民進黨指侯與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松有多張合照。侯說，「這個人我完全沒有印象」，歡迎民進黨趕快好好查他跟秦啟松是什麼關係，「現在司法單位在你們手裡，拜託你們趕快查」。

侯也說，民進黨反貪腐、反黑金，陸陸續續講了七年，七年來貪腐、黑金有減少嗎？不管是擔任副總統、行政院長的賴清德說，七年後要用高標準檢驗民進黨，「請教這七年過了，你檢驗好了嗎、看到沒有？陳歐珀im.B查清楚了沒？」

侯友宜認為，查清楚就要趕快告訴全國民眾，七年過了黑金愈來愈多，貪腐愈來愈多，如何讓人民對政府相信？侯友宜批賴清徳是零信賴，沒有信賴，既然讓黑金都沒辦法好好掃除，黑金沒除要怎麼顧台灣？

國民黨立委王鴻薇指出，im.B詐騙案愈滾愈大，包含綠營民代、縣市首長，甚至有檢調人員涉入，跟詐騙集團緊密交流往來，民進黨真有在反省？若無法對社會大眾交代，則坐實了民進黨是「詐騙國家隊」。