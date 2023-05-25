im.B詐騙案 蔡清祥：積極調查刑事或行政責任

im.B詐騙案，外傳有檢調人員涉入，又有交通部官員、綠營政要與詐團有接觸。法務部長蔡清祥今天表示，檢察官與各權責單位本其職責，依法積極調查刑事責任或行政責任。

法務部長蔡清祥上午受邀到立法院司法及法制委員會專題報告，備質詢前接受媒體聯訪。

媒體詢問，中國籍研究生張海川涉入多起台灣景點與大眾運輸系統恐嚇電子郵件案，現行的偵辦進度與作為。蔡清祥表示，本案在檢察官指揮下，已經統合刑事警察局、法務部調查局共同調查、偵辦中。

媒體追問，外傳檢調人員涉入im.B詐騙集團案，目前行政調查進度與作為；另外，台灣民眾黨立委陳琬惠、國民黨立法院黨團昨天爆料，指交通部官員與詐騙案主嫌曾國緯於宜蘭豪宅飲宴，及多名綠營政要與曾國緯交情匪淺，有何看法。

蔡清祥指出，司法單位有司法單位的權責，不管任何人有無涉案，相關的刑事責任或行政責任，檢察官與各權責機關均會本其職責，依法積極偵辦、調查。