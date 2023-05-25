快訊

5億高中生之母無國籍身分成人球滯台12年 移民署因「這原因」頭大

高鐵股東會通過配息0.67元 股東怨「好像防賊」成插曲

曾4度被判死！他縱火釀9死警也喪命 卻因「不算最嚴重之罪」確定活命

im.B詐騙案 蔡清祥：積極調查刑事或行政責任

中央社／ 台北25日電
法務部長蔡清祥。 中央社
法務部長蔡清祥。 中央社

im.B詐騙案，外傳有檢調人員涉入，又有交通部官員、綠營政要與詐團有接觸。法務部長蔡清祥今天表示，檢察官與各權責單位本其職責，依法積極調查刑事責任或行政責任。

法務部長蔡清祥上午受邀到立法院司法及法制委員會專題報告，備質詢前接受媒體聯訪。

媒體詢問，中國籍研究生張海川涉入多起台灣景點與大眾運輸系統恐嚇電子郵件案，現行的偵辦進度與作為。蔡清祥表示，本案在檢察官指揮下，已經統合刑事警察局、法務部調查局共同調查、偵辦中。

媒體追問，外傳檢調人員涉入im.B詐騙集團案，目前行政調查進度與作為；另外，台灣民眾黨立委陳琬惠、國民黨立法院黨團昨天爆料，指交通部官員與詐騙案主嫌曾國緯於宜蘭豪宅飲宴，及多名綠營政要與曾國緯交情匪淺，有何看法。

蔡清祥指出，司法單位有司法單位的權責，不管任何人有無涉案，相關的刑事責任或行政責任，檢察官與各權責機關均會本其職責，依法積極偵辦、調查。

蔡清祥 im.B 詐騙集團

延伸閱讀

明星檢察官捲im.B詐騙集團案 蔡清祥：高檢署行政調查中

死刑提「判決確定6個月內執行」公投議案 蔡清祥：中選會職權

勵志少女小時上學書包藏弟 蔡清祥允諾尋親 3姊弟相聚露曙光

【重磅快評】NCC被打臉不多見？大小姐可能見怪不怪

相關新聞

綠營指與詐騙主嫌合照 侯友宜轟賴清徳「零信賴」：拜託快查我

民進黨立委陳歐珀捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案退選，民進黨反指新北市長侯友宜與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松有多張...

藍委諷im.B主嫌2次通緝續詐「真有辦法」 蔡清祥：其實通緝4次

檢警調偵辦im.B詐騙案傳綠營政治人物與詐團主嫌曾國緯餐敘，國民黨立法委員曾銘宗今天在立法院司法委員會說，曾國緯2次被通...

影／同台合影詐騙犯 侯友宜：拜託司法趕快查我

im.B借貸平台詐騙案，波及民進黨。但民進黨台南市議員回擊指控，國民黨總統參選人侯友宜與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松造勢同...

民進黨多人與詐騙案主嫌往來 王鴻薇：坐實詐騙國家隊

民進黨政要與im.B詐騙案主嫌密切來往，國民黨立委王鴻薇指出，民進黨坐實了不是打詐國家隊，是詐騙國家隊。

im.B詐騙案 蔡清祥：積極調查刑事或行政責任

im.B詐騙案，外傳有檢調人員涉入，又有交通部官員、綠營政要與詐團有接觸。法務部長蔡清祥今天表示，檢察官與各權責單位本其...

王鴻薇：明星檢察官也參與詐團飲宴

im.B網路借貸平台詐騙案延燒，國民黨立委王鴻薇昨在立法院司法及法制委員會質詢公布影片，指出調查局人員投資一千三百萬元不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦