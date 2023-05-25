侯友宜合照詐嫌 新北：看圖編故事

im.B詐騙風波延燒，民進黨台南市議員昨出示新北市長侯友宜與亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松的合照，質疑侯與房地產詐騙主嫌一起推廣都更，是詐騙集團最得利的幫手。新北市城鄉局指出，秦啟松在新北無任何都更案，呼籲民進黨台南市議員應更關心台南的太陽光電弊案，不要「看圖編故事」，成為造謠來源。

侯家軍、國民黨新北市議員呂家愷表示，請台南市民進黨議員先管好台南的紛紛擾擾，像八八槍擊案背後的光電案，更請民進黨主席賴清德務必說清楚與郭再欽有沒有任何關係，不要單以一張合照又要烏龍爆料。

民進黨台南市議員周嘉韋、李宗翰、蔡筱薇及林依婷昨出示多張侯友宜與秦啟松合照。周嘉韋指出，張斯綱等藍營北市議員緊抓im.B詐騙集團事件，張還製作詐騙集團關係圖，圖中的詐騙主嫌秦啟松竟是總統級參選人的金主，請問侯友宜是不是找「牛鬼蛇神」搞都更？「國民黨不要有嘴說別人、沒嘴說自己」。李宗翰質疑，秦啟松如拿著這張照片宣傳都更，侯友宜可以卸責嗎？「喬」都更的竟是詐騙集團首腦，請侯友宜說清楚。

蔡筱薇說，照片可看出侯友宜和秦啟松站在一起，且是一起參加記者會，秦二○二○年已被起訴，至今不見侯為錯誤的背書道歉，國民黨推出與詐騙集團同流合汙的總統參選人，人民怎投得下去？

林依婷也指出，從秦的臉書觀察，就知秦長期支持國民黨，更是韓粉，二○一七年還捐贈十萬元給參選高雄市長的韓國瑜，國民黨與違法吸金的詐騙集團主嫌關係這麼好，黨主席朱立倫是否應道歉並辭職？

民進黨發言人張志豪也表示，秦啟松就是二○一八年涉嫌違法吸金超過十億元，而被聲押的亞太國際地產公司執行董事，依據照片來看，侯友宜應該立刻說明和詐騙犯秦啟松的關係，且按照台北市議員徐巧芯的標準，「侯友宜不用負責嗎？」