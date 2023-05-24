民進黨廉政會：先給陳歐珀警告 若涉詐騙還會處理

民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團爭議，日前已宣布退選。民進黨廉政委員會今晚開會，歷時超過2個多小時約詢當事人及討論才作出結論。廉政會主委邱駿彥表示，廉政會針對此案將立案調查，待檢警進一步調查，若陳確有涉入吸金、詐騙案，還會繼續處理；另針對陳無償使用主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）的房屋和車子，予以警告制止，藉此告訴所有從政黨員，以後要特別注意。

邱駿彥表示，有關陳歐珀被指控涉入詐騙、吸金的案子，廉政委員會決定立案處理，經過約詢陳歐珀還有身邊的一位相關人士陳政坤（同音），廉政會認為，對於他到底有沒有涉入吸金、詐騙集團的案子，還有待檢警進一步調查，但針對陳歐珀無償使用曾國緯的房屋和車輛這件事情，認定他已經違反廉政相關規範，先予以警告處分，但是如果在吸金、詐騙的案子被發現的確有此情形，廉政會還會繼續處理。

邱駿彥指出，到底陳歐珀有沒有涉入吸金、詐騙集團這個案子，廉政會從陳歐珀的說明，以及陳的友人的說明，要去抽絲剝繭，判斷到底有沒有這樣的情形，因此今天開會好時2小時多；另外，委員們也討論了很久的一個重點是，作為民進黨從政黨員，廉政行為是第一個要被要求的，不應該去無償地去使用別人的東西。

邱駿彥表示，廉政委員會的委員們認為，關於這點要予以警告、制止，同時也告訴所有民進黨的從政黨員，以後要特別注意這一點，由於警告不像學校「3個警告就要記1個過」，更重要的是，藉此告訴其他從政黨員：不要以為事小而為之，就無償使用別人的東西，這樣不好。

邱駿彥強調，廉政委員會並不是「只給予警告處分」，絕對不是，對於陳歐珀有沒有涉入吸金、詐騙，只要將來有一點點被查到的話，就會予以嚴格處理，但還要繼續調查。

邱駿彥表示，對於陳歐珀有沒有涉入吸金、詐騙，現在廉政會沒有辦法釐清，對於其他部分，不能無償使用這些東西，要表達希望民進黨從政黨員不要這樣做的清楚態度。