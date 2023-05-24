im.B詐騙案／郭正亮揭陳歐珀退選內情太勁爆：大到宜蘭很多人都知道

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀身陷「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，日前宣布退選引起各界嘩然。前立委郭正亮更在政論節目上進一步指出（從59:31秒開始），這起事件光牽扯到的大咖已知有12個人，包括國票證董事長洪三雄夫婦，還有蘇嘉全等人，但蘇是主導者還是被邀請者目前尚不得而知，郭正亮說，因為洪三雄跟藍綠的一些人都算熟。

另一個奇怪的地方在於，選舉過程若有被人家指控有黑金情事，一般來講，如果真的沒有問題還是會照常選下去，「林姿妙也選到底，人家當選，蘇治芬也是當選。」「應該要問的是，陳歐珀為什麼不敢選下去？」

郭正亮表示，不是被指控就非得退選，「我認為可能是大到很多宜蘭人都知道」，其中牽線有一個人叫陳振坤，是宜蘭房仲公會的理事長，宜蘭的高鐵本來要延線，破土典禮江聰淵也在場，游錫堃、陳歐珀也在現場，恐怕很多人都互相認識。

郭說，下面的人跟陳歐珀表示，「反正我們都不能支持你了」，所以他才被迫退選，不然一般政治人物被這樣指控，當然要用選舉證明自己清白。

此外，郭還透露，im.B詐騙案其實在九合一地方選舉前就爆開了，只是一直都沒有處理才會鬧到現在。