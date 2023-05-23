侯友宜批綠：黑金愈打愈多

民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團爭議宣布退選立委，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天重砲批評民進黨執政下黑金愈打愈多、貪腐愈掛愈深，大家深惡痛絕的詐騙集團居然跟政治人物有往來「讓我們非常痛心」，「賴副總統，你不用負責嗎？賴副總統，你不用出來說清楚嗎」？

國民黨發言人林家興則抨擊，陳歐珀說退選是為了捍衛清白，但是民進黨前一個退選捍衛清白的就是論文抄襲的新竹市前市長林智堅，他又有多清白？此舉實在是「堅步可珀（堅不可破的諧音）」。林家興表示，民進黨去年全黨挺抄襲，至今對陳歐珀、台南市長黃偉哲、行政院副院長鄭文燦等人牽扯im.B詐騙集團一事無法清楚交代，難道今年是要全黨挺詐騙？

時代力量發言人余佳蒨表示，時力前立委黃國昌揭發陳歐珀捲入詐騙集團爭議，呼籲陳歐珀不要學林智堅嘴硬，其他涉及im.B爭議的政治人物也應該主動說明，共同展現對詐騙零容忍的正確標準。